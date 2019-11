Ibrahima Wadji soner en dopingutestengelser på 14 måneder. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dopingdommen mot Haugesund-spissen: Straffen fremstår som «tenk på et tall»

Forskjellen på et par måneder og godt over ett års utestengelse er enorm. Da bør det forventes at utmålingen av en dopingstraff begrunnes skikkelig.

Det varierer voldsomt hvor mye oppstyr det blir om dopingsaker i Norge.

Her befinner sakene mot norske langrennsløpere og den mot FK Haugesunds spiss seg i ulike ender av skalaen.

Akkurat det er faktisk litt synd.

Nå foreligger den begrunnede versjonen av avgjørelsen som setter Ibrahima Wadji på sidelinjen i 14 måneder, og den fortjener noe annet enn å bli forbigått i stillhet.

Spørsmålet: Hvor grundig bør vi kunne forvente at en konklusjon om antall måneder ute underbygges?

Nå skal det tydelig understrekes at Wadji valgte å godta en forenklet behandling av Påtalenemnden i Antidoping Norge. Han sa deretter – tidligere i høst – fra seg muligheten til å få konklusjonen på 14 måneder behandlet i full bredde.

Likevel er det grunn til å undres over hvor forenklet en forenklet avgjørelse bør være, gitt at den medfører store konsekvenser for et enkeltindivid.

Her kan det være grunn til å analysere grunnlaget for at påtalenemnden landet på akkurat 14 måneder.

Utgangspunktet er at Wadji testet positivt på morfin, og han er trodd på forklaringen om at dette stammer fra piller han tok mot diaré og magesmerter.

Dette skal ha vært piller kona hadde tatt med fra Senegal, som inneholdt et opiat som er forbudt i konkurranse. Haugesund-spilleren foretok ingen selvstendige undersøkelser, og oppfylte åpenbart ikke undersøkelsesplikten det følger av å være idrettsutøver.

Samtidig er det enighet om at han ikke hadde til hensikt å oppnå en prestasjonsfremmende effekt. Morfin er ikke akkurat et anabolt steroid, og det fremstår hevet over tvil at du ikke blir bedre i fotball av å innta dette.

Påtalenemnden har landet på at Wadji er å klandre, og at saken havner i sekkekategorien «ubetydelig utvist skyld».

Det er det umulig å være uenig i.

Men her begynner spørsmålene å komme.

I saken mot Therese Johaug, som dreide seg om det «tunge» stoffet clostebol, er minstestraffen 12 måneder, så sant utøveren er noe som helst å klandre for inntaket.

Stoffet i Wadji-saken er av den «milde» kategorien, noe som gir en større spennvidde for potensielle sanksjoner.

Alt fra en advarsel til to års utestengelse befinner nemlig innenfor «ubetydelig skyld»-spekteret.

Forskjellen på disse ytterpunktene er åpenbart enorm for en utøver. Selv om det ikke er juridisk så relevant, blir jo dette ekstra tydelig i en lagidrett, der det er ekstremt vanskelig å holde nivået intakt uten å få være med i en gruppe.

Hvis vi holder oss til sekkebildet, og ser for oss en stor «ubetydelig skyld-sekk» pakket med baller for eksempel, er da spørsmålet om man velger en ball i øverste eller nederste del av sekken.

Her har påtalenemnden plukket ut den det står «14 måneder på», men uten å begrunne eller utdype hvorfor de lander akkurat her.

Hva tilsier at sakens faktum ikke tilsier en mye mildere straff?

Eller en strengere, for den saks skyld?

Hva finnes av tidligere rettspraksis det kan trekkes veksler på?

Hvorfor er vurderingen av skyldgraden av en karakter som ledet til tallet 14?

Det er hevet over tvil at påtalenemnden er satt sammen av svært kompetente personer, som har alle forutsetninger for å behandle slike saker på en god og betryggende måte. Men det er et spørsmål om dette skjer, når de ikke anvender denne kompetansen til å gi en fyllestgjørende begrunnelse for valg de tar.

Det fremstår nemlig litt lettvint å hoppe bukk over en konkret begrunnelse – selv om saken løses på det mest forenklede vis.

Publisert: 04.11.19 kl. 13:48







