Liverpool-stjerne ble tatt på sengen av Sander Berge: – Jeg undervurderte ham

LIVERPOOL (VG) Liverpool-stjernen Alex Oxlade-Chamberlain (26) kommer ikke til å glemme Genks nordmann Sander Berge (21) med det aller første.

Genk kommer heller ikke til å glemme Oxlade-Chamberlain. Den tidligere Arsenal-spilleren har scoret tre mål denne sesongen, og alle har kommet i løpet av de to Champions League-oppgjørene mot det belgiske laget. Før dette hadde ikke 26-åringen scoret et eneste mål på halvannet år.

Men det var ikke absolutt alt som gikk på skinner for «The Ox» i møtet med Genk. Det sørget Sander Berge for. Han satte seg i respekt hos den engelske landslagsspilleren med en susende takling under forrige ukes 2–1-kamp på Anfield.

Oxlade-Chamberlain ler da VG tar opp hendelsen under et intervju på treningsfeltet Melwood to dager etter kampen.

– Jeg synes det var en virkelig god takling. Han vant ballen på rettferdig vis og sparket meg ordentlig. Han tok meg skikkelig. For meg var det en perfekt takling. Han skadet meg ikke, han traff ballen og ga meg smerter samtidig. Etter mine standarder er det bare bra, sier en Oxlade-Chamberlain i godt humør før en treningsøkt i pøsregnet.

Han lot seg imponere av Berge og ble tatt på sengen av den 195 cm høye nordmannens fysiske egenskaper.

– Jeg spilte mot ham i to kamper. Jeg prøvde å løpe forbi ham et par ganger, men jeg undervurderte ham, for han er ikke treg. Han er ikke treg! Jeg trodde jeg kom til å klare å løpe forbi ham lettere enn jeg gjorde, så han fikk inn en god takling på meg og viste at han var der. Jeg liker ham. Han er en god spiller. Det var en god takling. Jeg har fortsatt en vond ankel, så takk for det!

Etter kampen på Anfield gikk Liverpool-manager Jürgen Klopp bort til Berge med beskjed om at han er en «veldig interessant spiller». Tyskeren bekreftet Berge-samtalen overfor VG noen dager senere. Heller ikke Oxlade-Chamberlain virker helt fremmed for å få Asker-gutten som konkurrent om en plass på Liverpools midtbane.

– Hvor gammel er han? Ja, jeg synes han er en virkelig god spiller, svarer han på spørsmål om Berge kan være noe for Liverpool.

– Han var rolig med ballen. Det var en gang hvor han brøt seg gjennom forsvaret vårt og prøvde å slå et innlegg, men jeg trodde han kom til å skyte og knuse hjertene våre. Han virker som en veldig god spiller, og hvis han bare er 21 år, så har han en stor fremtid foran seg, sier Oxlade-Chamberlain og avslutter:

– Genk er godt kjent for å oppfostre talentfulle spillere, som Divock (Origi), så vi vet litt om dem. Jeg tror Berge kan spille på et veldig høyt nivå. Han sparket meg og jaget meg, så jeg måtte holde meg vekk fra ham og prøve å unngå ham. Han er en god spiller. Jeg tror han har en stor fremtid.

Oxlade-Chamberlain fikk imidlertid sin revansj på Berge da han utsatte nordmannen for en frekk tunnel. Her kan du se hva den tidligere Vålerenga-spilleren hadde å si til sitt forsvar:

Denne uken reiser Oxlade-Chamberlain og Berge til hvert sitt landslag for å spille de to siste kampene i EM-kvalifseringen. England skal møte Montenegro og Kosovo, mens Norge skal ut mot Færøyene og Malta.

