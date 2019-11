SLITEN: Det tar på å være Liverpool-spiller. Her er Andy Robertson (t.v.) med manager Jürgen Klopp etter en sliteseier mot Sheffield United. Foto: Richard Sellers / PA

Liverpool-stjerne raser mot programmet: – Det er latterlig

LIVERPOOL (VG) Liverpool-spillerne skal gjennom et ekstremt kampprogram frem til nyttår. Det er ikke bare manager Jürgen Klopp (52) som reagerer.

Som regel går manageren i bresjen for å forsvare sine egne spillere, mens spillerne avdramatiserer den tunge belastningen og kommer med politisk korrekte svar. Men i Liverpool er det unison enighet om at klubbens kommende kampprogram i beste fall grenser til det uakseptable.

Fra søndagens storkamp mot Manchester City til den 2. januar skal Liverpool spille hele 14 kamper på 53 dager. De fleste spillerne skal i tillegg på landslagssamling neste uke og spille to kamper til der.

I et intervju med VG på treningsfeltet Melwood legger ikke venstreback Andy Robertson skjul på hva han mener om hardkjøret.

– Det er tøft. Programmet og antallet kamper vi må spille, det er latterlig, for å være helt ærlig. Og det er ingen som tar tak i det, sier Robertson, som skal spille mot Kypros og Kasakhstan for Skottland etter søndagens storkamp mot Manchester City i Premier League.

– Andre land stenger ned i juletiden og tillater spillerne å ha litt familietid i julen, men av en eller annen grunn tillater de ikke det i England. Det betyr at vi må være borte fra familien mye på en spesiell tid av året, og det er tøft. Det er ikke lett. Men du kan ikke endre det nå. Det kommer ikke til å endre seg. Ingen kommer til å hjelpe oss. Det er opp til oss å hjelpe oss selv, vi må sørge for at vi er forberedt til hver kamp, og enda viktigere at vi restituerer godt etter hver kamp. Kampene kommer så tett at du egentlig ikke har tid til å hente deg inn igjen godt nok, så du må gjøre alt riktig, sier venstrebacken.

Slik er Liverpools helvetesprogram 10.11: Manchester City (H) 11.11-22.11: Landslagspause 23.11: Crystal Palace (B) 27.11: Napoli (H) 30.11: Brighton (H) 04.12: Everton (H) 07.12: Bournemouth (B) 10.12: RB Salzburg (B) 14.12: Watford (H) 17.12: Aston Villa (B) 18.12: Semifinale i klubb-VM 22.12: Finale i klubb-VM 26.12: Leicester (B) 29.12: Wolverhampton (H 02.01: Sheffield United (H)

Han kommer med et latterutbrudd og rister på hodet når VG beveger samtalen inn på at Liverpool må spille to kamper på to dager i desember fordi de både er kvalifisert til kvartfinalen i ligacupen og skal spille semifinale i klubb-VM i Qatar.

Den 17. desember er det satt opp bortekamp i ligacupen mot Aston Villa i Birmingham. Under 22 timer senere er det kampstart i klubb-VMs semifinale på Education City Stadium i Doha.

– De visste før sesongen at vi skulle spille i klubb-VM. Du får ikke delta i den turneringen en million ganger, for det krever at du vinner Champions League. Det skjer ikke hvert år. Det er stort for denne klubben, spillerne har lyst til å spille den turneringen. Da er det opp til organisasjonene å gjøre det riktig. Vi er Liverpool, vi forventer å gå langt i cupene, og av en eller annen grunn må vi nå spille to kamper på under et døgn i land som er åtte timer unna hverandre. Det er bare latterlig, men vi må bare akseptere det. Det er beklagelig, sier Robertson, som tror Klopp får «hodepine» av å bestemme hvilke spillere som skal være hvor.

Alex Oxlade-Chamberlain bruker ikke like sterke ord for å beskrive det tøffe kampprogrammet. Han sier han ikke engang har oversikt over hva han har på programmet om to uker – og bryter ut i latter:

– Det hadde vært fint om de som styrer, kunne hjulpet oss med å gjøre det litt mer realistisk å komme oss gjennom programmet rent fysisk, sier Liverpool-profilen til VG.

At laget skal spille i ligacupen og klubb-VM to dager på rad, forstår han svært lite av.

– Det er en veldig merkelig situasjon. Det er ikke noe jeg har hørt om før. Det er sjeldent. Jeg kan ikke huske at det har skjedd med et storlag i min levetid. Det er rart. Jeg vet ikke hvem som skal spille i hvilken turnering, sier den tidligere Arsenal-spilleren.

