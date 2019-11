GOD STEMNING: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) er fornøyd med stemningen og samholdet i troppen. Her gratulerer han Anthony Martial (midten) etter vinnermålet mot Partizan i forrige uke. Til høyre står Marcus Rashford. Foto: Marko Djurica / Reuters

Solskjær mener United-troppen er «milevis bedre» enn forrige sesong

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har fått mye kritikk for at Manchester United ble stående med en sårbar tropp etter sommerens overgangsvindu, men nordmannen mener det har slått positivt ut på stemningen og samholdet i gruppen.

– Jeg kommer til å lykkes her, og det er spillere i denne troppen som ikke kommer til å være en del av det vellykkede laget, sa en opprørt Solskjær etter å ha sett laget sitt bli ydmyket i et 0–4-tap mot Everton i april.

Opprydningen begynte i sommer: Romelu Lukaku ønsket seg bort – han ble solgt til Inter. Alexis Sánchez’ prestasjoner sto ikke i stil med statusen som best betalt på laget – han ble lånt ut til Inter. Ander Herreras lønnskrav var for høyt – han dro til PSG. Chris Smalling var ikke fornøyd med spilletiden – han ble lånt ut til Roma.

Inn kom tre spillere som har gått rett inn i startoppstillingen: Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James. Kritikerne mente at Solskjær burde hentet en midtbanespiller og en angriper til, og nordmannen har innrømmet at de har «en eller to spillere for lite», men han bedyrer – et drøyt halvår etter tiraden mot spillerne sine – at troppen er totalforvandlet til det bedre.

– Troppen er klarere for tøffere tider og bedre tider. Jeg mener vi har en tropp som er milevis bedre nå, sier Solskjær før lørdagens bortekamp mot Bournemouth, som kommer etter en rekke med tre strake borteseiere og et sterkt 1–1-resultat mot Liverpool på Old Trafford.

Han forklarer:

– Kameratskapet, spillernes innstilling, uselviskheten, ydmykheten. Vi begynner å nærme oss det vi ønsker å se hver dag, den kulturen, prestasjonene på trening, måten vi forbereder oss til kamper. Vi skal spille vår fjerde bortekamp på elleve dager. Vi har reist mye sammen og sett hverandre mye, men de har vært disiplinerte.

– Hele humøret i troppen er milevis bedre på treningsfeltet. De oppmuntrer hverandre. Det er fint å være trener eller manager når du ser spillerne komme ut og ønsker å trene mer enn de må, og at de forbedrer seg, sier Solskjær.

Som følge av sommerens opprydning, og særlig salget av Lukaku og utlånet av Sánchez, er Marcus Rashford og Anthony Martial spillere som har fått økt ansvar i troppen. Engelskmannen har sett sliten ut tidligere i sesongen, mens franskmannen har vært skadet, men duoen har de siste ukene vist hvor viktige de kan være når de er i form. På de fire siste kampene har Rashford scoret fire mål og levert en målgivende pasning, mens Martial har scoret to mål.

– Han blir bedre hele tiden og ser muligheter han ikke så for noen år siden. Han har blitt raskere til å reagere og lukte målsjanser, sier Solskjær om Rashford, som scoret dette spinnville målet i ligacupen onsdag:

Han er også full av lovord om Martials utvikling:

– Han er blitt mye mer moden i oppførselen sin på treningsfeltet. Jeg tror vi vil få se det beste i ham de neste årene. Han ser lykkeligere ut. Han virker glad. Smilet og humoren hans smitter over på alle sammen, og det er flott å se.

Dersom Rashford kan riste av seg den lille skaden han pådro seg mot Chelsea lørdag kveld, vil Solskjærs angrepsduo få en ny mulighet til å skinne mot Bournemouth, lørdag klokken 13.30. Kampen vises på TV 2 Sport Premium.

