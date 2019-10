GÅR HARDT UT: Dennis Tørset Johnsen (fra venstre), Tobias Heintz og Rafik Zekhnini. Foto: NTB scanpix/Getty Images

U21-landslagsspillerne forteller: Derfor nekter vi å spille under Smerud

Rafik Zekhnini (21), Tobias Heintz (21) og Dennis Tørset Johnsen (21) vil ikke lenger spille for det norske U21-landslaget. Alle oppgir samme grunn: Landslagssjef Leif Gunnar Smerud (42).

Når U21-landslagssjefen skal ta ut troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Kypros og Portugal i november, blir det uten trioen som spiller i henholdsvis Twente, Kasimpasa og PEC Zwolle.

Det har de underrettet Norges Fotballforbund om, og Rafik Zekhnini erklærer i dette VG-intervjuet at han ikke kommer tilbake før det blir endringer på trenersiden.

– Jeg følte nok var nok denne gangen. Så lenge Smerud er coach, er jeg utilgjengelig for landslaget, sier den Fiorentina-eide vingen, på utlån hos Twente ut sesongen.

Han går i bresjen for trioens opprør mot landslagstreneren som har hatt stillingen siden 2014 og fikk ny fireårskontrakt i fjor høst. Da med et slags utvidet ansvar som «teknisk sjef» for hele U-landslagsparaplyen hos begge kjønn.

Zekhini peker på flere årsaker til at han er misfornøyd med Smerud – og føler seg i likhet med både Dennis Tørset Johnsen og Tobias Heintz frosset ut av landslagssjefen.

Smerud er blitt forelagt trioens påstander i denne saken skriftlig. U21-sjefen svarer til VG at «dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere». Se hans svar lenger ned i saken.

Vurderte å droppe tidligere

Heintz hevder han vurderte både å reise hjem fra samlingen mot Kypros i august og nekte å starte mot Nederland i forrige kamp – før han nå altså frasier seg plassen.

Alle tre føler seg urettmessig beskyldt av Smerud for å ha dannet «et lag i laget» i U21-troppen og mener treneren har skapt splittelser og forsuret stemningen blant spillerne ved å sette trioen opp mot resten.

– Smerud sier én ting og så skjer det noe helt annet. Han snakker rundt seg selv. Vi var ti dager på samling nå, og jeg hadde ikke én samtale med Smerud. Det har jeg aldri opplevd før, sier Zekhnini og kommer med følgende påstander om blant annet laguttaket:

– Noe som går igjen på hver samling, er at det blir sagt at det legges vekt på treningshverdagen og kamparenaen, pluss prestasjonene på trening. Men vi ser allerede på dag én eller to på samlingen hva som blir laget. Det krenker motivasjonen til de andre, og du har ikke fått sjansen til å vise deg frem. Sånn har det vært i en altfor lang periode og det ødelegger samholdet. Det er det ikke bare jeg som mener, sier Zekhnini.

– Treningene vi har på U21-landslaget er for meg et fryktelig nivå. Vi trener ikke nok, og måten vi trener på, er satt opp til at vi bare skal forsvare oss, uansett hvilket lag vi møter. Mot Nederland hadde vi bestemt oss på forhånd at vi kommer til å tape. Hvordan skal vi utvikle oss som lag da? spør Zekhnini.

– Vi trente tre dager på hvordan vi skal «ligge i ramma» og forsvare oss. Vi trente ikke noe angrepsspill, og hver gang vi fikk ballen i kampen, hadde vi ikke anelse om hva vi skulle gjøre fremover, fortsetter telemarkingen om matchen på Marienlyst der Norge ble utklasset med 0–4, og Smerud oppsummerte kampen slik overfor VG etterpå:

Da måtte Tobias Heintz for tredje kvalikkamp på rad gjøre en innsats på høyrebacken. En posisjon der Smerud har slitt med å finne spillere.

Det er en del av grunnen til at også Heintz har fått nok og prioriterer trening med klubblaget Kasimpasa når U21-laget møtes neste gang.

– Jeg blir ikke vurdert i min beste posisjon, selv om jeg har to posisjoner i laget som hadde passet meg perfekt. Men Smerud sier han ikke har fått sett meg nok i Tyrkia. Jeg spiller kamper, får innhopp, men han har ikke sett noen ting og får bare rapporter. Da jeg spurte ham om hvorfor, var det fordi det var vanskelig å følge med i Tyrkia. Med all respekt for de andre på laget: Jeg blir altså ikke vurdert opp mot spillere som ikke nødvendigvis er faste for sitt lag i Eliteserien. Eller så har andre spillere blitt brukt i en uvant rolle istedenfor meg, sier Heintz til VG.

Beskyldes for å være defensiv

Han mener Smeruds defensive tilnærming i for mange kamper tyder på at treneren ikke har nok tro på lagets kvaliteter.

– U21-laget har et sinnssykt potensial. Men Leif bruker hele gruppen feil. Vi har en kampplan som går ut på å holde nullen i 80 minutter, mot Nederland spilte vi i en femmer bak som ingen hadde spilt før, og så fort vi fikk ballen skulle vi slå den i bakrom. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal bli mesterskapslag da. I tillegg må vi spille mot leger og fysioterapeuter på treningene, sier den tidligere Sarpsborg-spilleren.

– Bør ikke treneren kunne avgjøre hvordan dere skal spille og hvem som skal spille hvor?

– Det er alltid trenerens valg. Av respekt for det, har jeg ikke sagt noe om at jeg blir satt på høyreback. Men en trener må alltid ha en begrunnelse på hvorfor han gjør det, og de begrunnelsene han har gitt meg, er altfor tynt. Men jeg respekterer at han vil bruke meg på høyreback hvis det er best for laget. Hadde jeg ikke respektert det, hadde jeg ikke spilt mot Nederland, svarer Heintz.

Han begrunner sitt U21-nei med 50–50 mellom fotballen og hvordan han føler seg behandlet av landslagssjefen.

– Leif henger ut spillere foran alle, han fryser ut spillere foran alle. På det første møtet i høst hadde han en egen Powerpoint-presentasjon, der han plutselig sier «Hvordan kan vi slå et lag med gode spillere, mens vi har Heintz, som sitter i kjøleskapet nede i Tyrkia?». Jeg følte det sagt på en litt nedsettende måte og tenkte «Hva er det her for noe?». Dette gir null godt, jeg var helt uforberedt og det skaper murringer i gruppen. Folk begynner å snakke, sier Heintz.

– Kan det ha vært en form for humor du ikke forsto eller at han ville trigge deg til å prestere?

– Jeg vet ikke hva han prøvde på. Rett etter dette møtet tok jeg en prat med ham alene, og da slang han den høyrebackposisjonen i trynet på meg. Jeg vurderte å pakke sakene og gå fra den samlingen. Jeg følte meg fryst ut, og det gjør ikke annet enn å bryte meg ned. Han vet dessuten at jeg har hatt en tøff tid i Tyrkia. Jeg følte meg pisset på etter dag én med det nye U21-landslaget, svarer 21-åringen fra Moss.

– Har bare hatt det gøy

Både Zekhnini, Heintz og Johnsen hevder at Smerud har gitt trioen kritikk for å ha skapt sitt eget «lag i laget», og ifølge spillerne ble dette et tema på reisen mellom bortekampen mot Hviterussland og hjemmekampen mot Nederland i oktober.

– Vi får beskjed om å sette oss ned på flyplassen. Smerud sier det er to lag her, ikke ett, og at det er splittelse i gruppen. Vi skjønner ingenting, det er alltid grupper i et lag, og du henger med dine beste kompiser, men snakker med alle. Da ble det masse diskusjoner på en flyplass, vi er trøtte og slitne og har en viktig kamp foran oss. Da følte vi oss litt «stygge», og spurte resten, men ingen på laget sa at de følte det sånn, hevder Zekhnini.

– Kan du garantere at dere tre ikke har gjort noe eller sagt noe som andre spillere kan ha oppfattet som splittelser?

– Absolutt ikke noe som skulle tilsi at den samtalen skulle tas der og da. Vi har snakket sammen med lagkameratene og bedt hverandre være ærlige, svarer Zekhnini, som fastholder at «alle er kompiser» på U21-landslaget.

– Han beskyldte oss tre for ikke å være en del av laget. Uten begrunnelse utover at vi var sammen hele tiden. Vi har bare hatt det gøy sammen. Han hengte oss ut og fikk spillergruppen til å gå imot oss. Tre dager før Nederland-kampen. Å sette opp en sånn situasjon rett før en match er helt unaturlig, sier Heintz.

– Har dere gjort noe som kan ha vært kjipt for de andre guttene?

– Absolutt ikke. Vi hadde et fellesmøte og alle var enige om ting. Ingen skjønte hva han mente med to lag. Alle går godt sammen, alle prater sammen, alle er gode kompiser, svarer Heintz.

I U20-VM: Leif Gunnar Smerud med landslaget under mesterskapet i Polen i mai, her på Lublin stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Sier de ble stengt ute

Han hevder de tre ble stengt ute fra lagmøter før Nederland, og på bakgrunn av disse episodene sier Heintz han vurderte å nekte å spille den kampen. Han startet altså likevel.

Zekhnini avviser at spillernekten, og at han velger å dele sin historie med VG, henger sammen at han ikke er på laget. Han sier han hadde sagt dette uansett.

– Tobias og Dennis har jo vært mer eller mindre faste. Vi tre er ærlige nå, og gjør det også for generasjoner som kommer. Vi ønsker ikke at de kommer opp i et miljø som er sånn. Vi må ha en endring, sier Zekhnini.

– Smerud har tatt et tidligere U21-lag til playoff og var en seier mot Tyskland i fjor unna sist EM. Han kan ikke være helt ubrukelig?

– Ja, det er sikkert helt greit, og jeg sier ikke at han er ubrukelig som trener. Men det er så mye rundt fotballen som har gjort at det er blitt så mye tull og useriøsitet rundt samlingene. Jeg har vært på alle landslag siden U15, og aldri følt det sånn før. Hverken i klubb eller på andre landslag, sier Zekhnini.

Tar kritikk for episode på benken

Han vedgår å ha bidratt til en episode under Hviterussland-kampen sist.

– Da jeg fikk beskjed om å varme opp, varmet jeg ikke ordentlig opp. Jeg bare gikk rundt, innrømmer Zekhnini, som aldri kom på banen.

– Var det uproft av deg?

– Jeg tar kritikk for det. Men generelt er jeg dårlig til å varme opp. Det har jeg fått mye kjeft for. Jeg skjønte jeg ikke ville komme inn, det var ti minutter igjen, og jeg var den eneste igjen på benken, og jeg ble satt i oppvarming, svarer han.

– Er det andre episoder Smerud kan ta deg på?

– Nei.

– Utvikler meg ikke som spiller

Dennis Tørset Johnsen sier at hans årsak først og fremst går på det fotballfaglige. Han mener han risikerer plassen i klubblaget PEC Zwolle ved å dra på samling og mener han har mer igjen for å trene med klubben i Æresdivisjonen.

– Jeg føler ikke at jeg utvikler meg som spiller. Han bruker spillere i feil posisjoner og spiller i en formasjon som ingen vet hvordan man spiller i. Med spillerne vi har, kunne vi hatt et bra lag og spilt fin fotball. Hvis vi hadde hatt en trener som hadde brukt spillerne riktig, sier Johnsen til VG og mener Norge gikk altfor defensivt til verks i 0-4-tapet mot Nederland tidligere i oktober og sier seg lei av det han kaller «norsk innstilling».

– Smerud prøver vel å spille på det som gir best resultater som igjen kan bety mesterskap?

– Han tenker sikkert sånn. Men hvis du legger deg lavt og aldri har ballen, så bare koser Nederland seg. Ikke hadde vi noe oppspillspunkt fremme heller. Da ble hele kampplanen feil, melder Johnsen, proff i nettopp Nederland og som fikk spilletid som innbytter i den matchen.

Trønderen avviser at han kommer med dette nå fordi han ble satt ut av laget (der han ellers har hatt bra med tillit), og han er ikke med på at trioen har gjort eller sagt noe som har truet samholdet i laget.

– De (trenerne) bryr seg mer om hvem som er kompiser enn å prestere på banen. Alle på U21 kommer godt overens, og det er helt vanlig i et lag at det blir grupperinger. Det var ikke et problem før Smerud tok det opp og lagde et problem av det. Til samlingene med landslaget har jeg faktisk alltid gledet meg til det sosiale. For fotballmessig får jeg ikke så mye ut av det, sier Ajax-eide Johnsen.

– For meg er dette trist, og det er kult å være med på landslaget. Pappa har alltid pushet meg på å være med, bedt meg reise når jeg har vært usikker. Til og med pappa skjønner at det for mye nå, sier Rafik Zekhnini.

Han har muligheten til å velge Marokkos landslag i fremtiden.

– Det har vært diskusjoner, jeg er blitt ringt, og jeg vet de har vært på kamper i Nederland. Men jeg tar den diskusjonen først når det gjelder A-landslaget. Det er da jeg må bestemme meg, sier svarer Zekhnini.

Smerud får støtte fra NFF-direktør

Leif Gunnar Smerud mener han og landslagsledelsen har strukket seg langt for å få trioen «til å forstå hva som forventes», men at de ikke har lyktes med det.

– Derfor var det allerede bestemt og rapportert inn til ledelsen i NFF at disse tre ikke kom til å bli tatt ut på neste samling grunnet de utfordringer som har vært. Denne beslutningen ble tatt i god tid før spillerne ga melding om at de nå trekker seg fra landslagsspill, skriver Smerud i en e-post til VG. Denne opplysningen stiller også elitedirektør Lise Klaveness i NFF seg bak.

Smerud skriver videre at han tar de tre spillernes tilbakemeldinger til etterretning. Han hevder at spillergruppen som helhet gjennomgående har vært fornøyd med det sportslige opplegget rundt laget.

– På siste samling ble utfordringene med deres holdning løftet opp i gruppen og jeg kan forstå at det kan oppleves tøft. Men som leder for en prestasjonsgruppe må jeg sette noen grenser, skriver Smerud, som tillegger at han ikke vil drøfte saken mer i detalj gjennom mediene.

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF skriver e-post til VG at hun har vært orientert om forholdene.

– Å bygge god kultur er en viktig del av en landslagstreners jobb. Tar han ikke nødvendige grep og beslutninger i slike sammenhenger, gjør han heller ikke jobben sin. Smerud har stor støtte i håndteringen av denne saken, sier Klaveness og avslutter:

– Samtidig er dette er unge, talentfulle spillere som vi ønsker å ha dialog med videre slik at de eventuelt kan bli aktuelle for landslagsspill i fremtiden.

PS! Norge har én seier (Kypros), én uavgjort (Hviterussland) og ett tap etter tre kamper i den pågående EM-kvalifiseringen for U21-landslag.

Publisert: 29.10.19 kl. 17:39







