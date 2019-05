MÅ OPERERES: Rune Almenning Jarstein sto helgens kamp, men må nå opereres. Her fra en tidligere kamp Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Landslagsledelsen: Jarstein mister trolig EM-kvalifiseringskampene

Landslagskeeper Rune Jarstein må opereres for skaden han har slitt med. Landslagsledelsen bekrefter at Jarstein nå sannsynligvis ikke er aktuell for Norges neste EM-kvalifiseringskamper.

Oppdatert nå nettopp







For det er nå rundt en måned til Norge møter Romania hjemme og Færøyene borte i den pågående EM-kvalifiseringen.

– Det er nok stor sjanse at de ryker når det er snakk om inngrep, ettersom det skal være en periode under rehabilitering før man er klar til kamp. Det sier seg selv at det kan bli trøbbel for de to kampene i juni, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til VG og henviser til landslagslege Asle Kjeldsen for videre opplysninger om skadeomfanget og dialogen med klubben.

les også Lover keeperhelten ny sjanse: – Han var fantastisk!

Landslagslege Asle Kjeldsen har holdt kontakt med Herta Berlin og keeperen om skaden, også etter at det ble kjent i tyske medier i går kveld at Jarstein og klubben nå har bestemt at keeperen må opereres for en skade han har slitt med gjennom sesongen.

– Han har hatt en skade i kneet hele sesongen, som er av eldre dato. Det er ikke en alvorlig skade, men han er 34 år og da hender at det er litt ta vare på. De har tenkt å gjøre dette nå for at han skal være klar for oppkjøringen med klubben og neste sesong. Det er en fornuftig avgjørelse bak dette. Det er trist og dumt at det går utover landskampene. Men det er klubben og Rune som må prioritere dette, sier Kjeldsen til VG.

Keeperen har tidligere vist sterke evner også som utespiller på trening:

Han poengterer at han ikke kan gå inn på detaljene om hva slags skade dette er snakk om, men at dette inngrepet vil hjelpe Jarstein fremover.

På spørsmål om hvor langt avbrekk landslaget er forespeilet av klubben, sier Kjeldsen:

– I utgangspunktet skal det ikke ta mange ukene. Men det gjør at han ikke får trent optimalt inn mot landskampene og Rune er klar på at det da er uaktuelt, sier landslagslegen og poengerer at det er tidlig å si eksakt hvor langt avbrekket blir før inngrepet er utført.

VG har ikke fått kontakt med Rune Jarstein søndag formiddag.

Publisert: 05.05.19 kl. 11:25 Oppdatert: 05.05.19 kl. 11:36