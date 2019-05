FOR EN MANN: Mauricio Pochettinos ansikt viste med all tydelighet hva denne finaleplassen betyr. Foto: Adam Davy / PA Wire

Sterkest var tårene

(Ajax – Tottenham 2–3, 3–3 sammenlagt, Tottenham til finalen på flere bortemål) En 47 år gammel mann som går rundt og gråter av glede. Så veldig mye finere blir ikke fotball på dette nivået.

Etter enda et Champions League -drama, nå kan de knapt kalles sjeldne lenger, er det Mauricio Pochettinos tårefylte ansikt som står igjen som det aller sterkeste.

Så ufattelig mye denne finaleplassen må bety for ham.

Pochettino tjener sikkert ikke langt unna et tresifret millionbeløp i løpet av et år, men i slike mektige idrettsøyeblikk er det heldigvis andre ting som betyr mest.

Mens fortvilte Ajax-spillere lå strødd på gresset, satt argentineren på knærne med hodet begravd i hendene, før han kastet seg ut i elleville jubelbrøl foran at par tusen tilreisende supportere.

FOR EN GLEDE! Mauricio Pochettino var ganske godt fornøyd med plassen i Champions League-finalen. Foto: Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images Europe

Det virket ikke helt som han trodde det han hadde sett da Lucas Moura satte seiersmålet fem minutter på overtid.

Etter en strålende sesong har Tottenham mistet grepet litt de siste ukene: Laget kom fra fem tap på de seks siste kampene, Harry Kane er ute, det er flere skader og slitne spillere og nå så Champions League-finalen ut til å glippe.

Ikke fikk Pochettino handle i fjor sommer, aldri har han vunnet noe som manager og stadig vekk blir han minnet på det.

Fortsatt kan han stå igjen uten noen pokal etter denne sesongen, men Tottenhams plass i Champions League-finalen er likevel et av de største trofeene i klubbens historie.

Og det er Pochettinos verk. Han har forandret Tottenham på fem år, en jobb som absolutt tåler sammenligning med det Jürgen Klopp gjør i Liverpool. Liverpool er i sin niende finale og har tross alt sin naturlige plass i det øverste europeiske sjiktet. Tottenham er i sin første.

Begge managerne får syrlige bemerkninger for at de vinner for sjelden. Nå skal en av dem endelig få gjøre det.

Pochettino var nærmest da Tottenham tapte ligacupfinalen i 2015, mens det ble annenplass i ligaen for to år siden.

Klopp har ikke vunnet siden det serie- og cupmesterskapet med Dortmund i 2012. Etter det har han tapt seks finaler og blitt nummer to i ligaen to ganger.

Likevel er det kanskje ingen som har bygd lag på en mer imponerende måte enn disse to de siste årene, med dårligere spillere, mindre penger og mye vanskeligere utgangspunkt enn Pep Guardiola hadde i Manchester City.

For et par år siden var en Champions League-finale mellom Liverpool og Tottenham nesten utenkelig.

Enda mer utenkelig var en finale med Ajax denne sesongen. Tottenham håver inn rundt fire ganger så mye penger i løpet av et år, men Ajax bryr seg tilsynelatende ikke om penger. De utvikler sine egne talenter, spiller på sin måte, slår ut Real Madrid og Juventus og leder 2–0 over Totteham etter 45 minutter på Johan Cruijff ArenA.

«Don't worry about a thing, ’cause every little thing gonna be all right», sang fansen sammen med Bob Marley i pausen.

Det er tradisjon, som veldig mye annet i klubben. De utvikler sine talenter på samme måte, driver med sin fotball og tenker at alt kommer til å gå bra. Det trodde de nok også med 3–0 sammenlagt og 45 minutter igjen. Tottenham måtte ta «en Liverpool», tre mål på én omgang, absolutt ingenting tydet på at det skulle skje. Tottenham så ut som et halvdødt lag.

STOR FREMTID: Matthijs de Ligt er bare 19 år gammel, nikket Ajax i ledelsen og var på vei mot å lede laget til Champions League-finalen. Her gratulerer han Mauricio Pochettino med seieren. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Men Tottenham levde. Pochettino satte inn delvis latterliggjorte Fernando Llorente, den 34 år gamle spanjolen bidro med duellkraft som ga Ajax nye utfordringer. Ballen ble oftere løftet over den ballsterke midtbanen til hjemmelaget.

Da Lucas Moura løp inn reduseringen fikk det unge Ajax-laget en mental utfordring, da samme mann tverrvendte og vakkert banket inn 2–2 var det ikke mye «don’t worry» igjen.

Det fantastiske publikumet i Amsterdam holdt koken, hjemmelaget løftet seg igjen og i den siste halvtimen var det egentlig tilfeldigheter som avgjorde. Hakim Ziyech hadde to store muligheter til å gi Ajax 3–2, stolpen var i veien den siste gangen.

Langt inn i overtiden gikk det mot en klassisk finale, Liverpool mot Ajax. Særlig mer nostalgisk blir det ikke, heller ikke mer brutalt enn seiersmålet til Lucas Moura som ødela alt for Ajax.

Det kan gå tiår før klubben får en lignende sjanse, og det var en «én gang i livet»-mulighet for denne unge utgaven.

Det startet så bra da 19 år gamle Matthijs de Ligt banket inn 1–0 med hodet, kapteinen som for ti år siden kom til Ajax-akademiet. Snart skal han til en større klubb og han kommer sikkert til å få spille Champions League-finale om noen år. Det samme gjelder Frenkie de Jong, som skal til Barcelona, og kanskje også Donny van de Beek og Hakim Ziyech, som begge må være svært attraktive for de europeiske gigantene.

Og det kommer til å gå bra for Ajax også. Klubben vil fortsatt produsere store talenter og spennende lag.

Det er sikkert vanskelig å tenke på akkurat nå, men snart synger de med Bob Marley igjen.

PS! For syvende gang i dette årtusenet møtes to lag fra samme nasjon i Champions League-finalen, for andre gang er det to engelske (Manchester United-Chelsea i 2008 var den første). Tre ganger har det vært to spanske lag, én gang to italienske, én gang to tyske.

