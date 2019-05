Solskjær så Molde kollapse i lokalderbyet: – Underholdende kamp

KRISTIANSUND (VG) (KBK - MFK 3–2) Formsterke Kristiansund snudde fra 0–2 til 3–2 mot serieleder Molde - og stoppet erkerivalens seiersrekke.

Jørgen Ryggvik Karlsen

Jonas Wikborg

Morten Asbjørnsen

Og på plass for å se kollapsen: eks-Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Den nåværende Manchester United-manageren ga ikke mange fraser overfor pressen, men litt:

– Underholdende kamp, var hans korte kommentar overfor VG, før han gikk inn i Molde-garderoben.

I PRAT: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) med nåværende Molde-trner Erling Moe. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN / VG

Kollapsen ble komplett da Molde-keeper Andreas Linde ble i overkant selvsikker på et tilbakespill snaue ti minutter inn i omgang nummer to. Han forsøkte en innleggsfinte mot Liridon Kalludra, men Kalludra fikk en tå på ballen og et lite øyeblikk senere lå ballen i Molde-buret.

Og Molde, som ledet 2–0 etter en drøy halvtime, klarte aldri å svare. Dermed endte det 3–2 til hjemmelaget.

– Vi hadde mange sjanser på slutten å burde ha fått med oss noe, men all kred til Kristiansund. De kom tilbake fra 0–2... konstaterer Molde-stopper Martin Bjørnbak overfor Eurosport.

Han kunne selv ha utlignet til 3–3 i det 84. minutt, men fra én-to meter headet han utenfor.

– Den kom litt brått på, men det er dårlig å ikke sette den, konstaterer han.

På den andre siden smiler KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad:

– Jeg hadde ikke drømt om dette... Å komme under 0–2, men vinne 3–2. Det er knallsterkt. Ingenting er bedre enn å slå Molde, gliser han overfor kanalen.

Allerede etter seks minutter begynte målfesten. Ohi ble spilt på åpent mål av Fredrik Aursnes og - angriperen som ble far for første gang i går - kunne enkelt sette inn 1–0 og sørget med det for en drømmestart for gjestene.

Flere knallharde dueller og høy intensitet preget kampbildet, og ingen av lagene klarte å spille seg frem til de store målsjansene før det eskalerte ti minutter før sidebytte.

Aursnes slo et godt frispark fra høyre mot bakerste stolpe, og en uheldig Bendik Bye i duell Ohi sendte ballen i eget nett.

Drømmetreff fra Bye

Kun sekunder senere banket uheldige Bye ballen i motsatt mål fra seksten meter.

Kristiansund har ikke tapt hjemme på eget kunstgress siden 19.august i fjor, da ble fjorårets seriemester Rosenborg for sterke og hjemme mot Molde viste de hvorfor på fotballens nasjonaldag.

Syv minutter etter reduseringen utlignet KBK-stopper Christophe Psyché. Torgil Gjertsen svinget inn et frispark fra høyre og etter litt om og men banket Psyché inn 2–2 fra kloss hold og sendte Kristiansund tilbake i kampen.

Kjempebrøler fra Linde

Etter sidebytte fortsatte den høye intensiteten og ti minutter inn i andre omgang eksploderte Kristiansund Stadion.

Liridon Kalludra jaktet det som så ut som en håpløs ball, men Andreas Linde i Molde-buret tok seg god tid og skulle vende bort midtbanespilleren, men Kalludra fikk en tå på ballen som trillet i det tomme målet til 3–2.

Etter snuoperasjonen bølget kampbildet frem og tilbake, men drøye ti minutter før fulltid burde Martin Bjørnbak utlignet for Molde. Stopperen fikk stå totalt umarkert i KBKs femmeter, men nyervervelsen klarte på utrolig vis å ikke styre ballen i mål til 3–3.

Molde etablerte en voldsom sluttspurt, men klarte aldri å få uttelling.

Med 3–2 seieren står Kristiansund nå med fire strake Eliteserie-seire og tok steget opp på medaljeplass, samtidig som de stoppet erkerivalens seiersrekke.

