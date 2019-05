Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Seks på rad uten tap for Kristiansund:

(FK Haugesund-Kristiansund 0-0) Kristiansund spilte sin sjette kamp på rad uten tap og har ikke tapt siden 14. april.

For etter uavgjortkampen mot Haugesund har laget fire seire og to uavgjort kamper etter 0–2 tapet for Odd. Det tapet avsluttet en rekke i starten av sesongen der laget tapte tre av de fire første kampene. Men siden har Kristiansund blitt et av årets kanskje største overraskelse i Eliteserien.

– Det var et sterkt poeng på en vanskelig bortebane. Det bølger frem og tilbake og dette er ikke slik sett ikke en 0–0 kamp, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Europsport etter kampen.

Det siste poenget til np ble sikret i en hendelsesfattig kamp mot Haugesund der begge lag slet med å skaper store sjanser.

Begge lagene kom fra festseire for tre dager siden mot henholdsvis Rosenborg og Molde. Men her var det ikke festfotball foran mål, men mer duellpreget fotball publikum fikk se i Haugesund.

Og Haugesund sliter med å score avgjørende mål og har nå bare vunnet en av fire hjemmekamper.

– Det er stille begge veier, oppsummerte Kristiansund-keeper Sean McDermott til pause.

Han var knapt truet foran mål før hvilen til tross for at Haugesund-presset. Keeperen pekte mest på på varmen på sør-vestlandet og tett kampprogram.

Faktisk var det Haugesund-keeper Helge Sandvik som ufrivillig sto for et av «høydepunktene» da han kunne havnet på årets tabbekavalkader etter 18 minutter. Ballen ble slått langt fremover og det som så helt rolig ut ble misberegnet av keeperen. Ballen spratt høyt og Sandvik rotet ballen til corner.

– Den spretter litt kjappere enn jeg trodde. Jeg må ta et steg tilbake og det ble litt merkelig, sa Sandvik om den klønete episoden.

I stedet måtte lagene inn i sluttminuttene før hvilen, før det ble bevegelse på sjansestatistikken. Spesielt ved Amang rett før pause der Haugesund-keeper Helge Sandvik viste at han var på jobb med en god redning på det som var kampens største sjanse.

Og selv om Kristiansund var bedre med fra start i andre halvdel av kampen, ble det hendelsefattig foran mål igjen

Og etter kampen måtte også Haugesund-trener Jostein Grindhaug kort innrømme at laget hans sliter med å score avgjørende mål.

– Vi møter et godt lag og det er en jevn kamp. Vi klarer ikke å bikke det i vår favør, sier Grindhaug.

