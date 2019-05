BESTEMT: Ole Gunnar Solskjær, her under 1–1-kampen mot Huddersfield i nest siste serierunde, kommer ikke til å tolerere spillere som sluntrer unna. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Solskjær med nådeløs advarsel før sommerferien

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har gitt spillerne sine tydelige instruksjoner om hva de skal gjøre i sommerferien. Beskjeden er klar: Nåde den som sluntrer unna.

Etter søndagens sesongavslutning hjemme mot Cardiff har Manchester United -spillerne møteplikt på treningsfeltet Carrington mandag for å oppsummere sesongen og sette strek før sommerferien.

Deretter drar de hver til sitt før de fleste av dem, trolig sammen med noen nye signeringer, møtes igjen den 1. juli for å starte oppkjøringen til en ny sesong.

Det innebærer en sommerferie på 49 dager – mye lengre enn konkurrentene i Premier League , ettersom Liverpool og Tottenham møtes til Champions League-finale så sent som den 1. juni, mens Arsenal og Chelsea spiller Europa League-finale tre dager tidligere.

Solskjær har intensjoner om å bruke det til sitt lags fordel.

– Spillerne har alle fått sine programmer med hva de skal gjøre over sommeren. Vi forventer at de er «ready to go» den 1. juli når vi starter opp. Vi kommer ikke til å bruke de ti første dagene til å bygge dem opp, de burde være klare, sier nordmannen.

Vil vrake de som ikke er i form

Uniteds sommerplaner er allerede lagt: Laget flyr til Australia i begynnelsen av juli og skal spille treningskamper mot Perth Glory (13. juli) og Leeds United (17. juli) før turen går videre til Singapore og Shanghai – med mindre FA-cupfinalen tvinger frem usannsynlige omveltninger av programmet.

– Vi har en lengre sommerferie enn alle de andre utfordrerne, og må bruke det som en fordel. Det er ikke som en trussel, men dersom noen ikke er klare den 1. juli, så blir de sannsynligvis værende i Manchester i stedet for å reise med oss (til Australia). Vi ønsker og trenger bare spillere vi kan bruke der borte, sier Solskjær.

Om ikke en trussel, så er det i hvert fall en tydelig og nådeløs advarsel han kommer med, etter å ha gjentatt flere ganger denne våren at han ønsker at Manchester United skal bli det best trente laget i Premier League.

– De har alle fått individuelle programmer. Noen trenger styrke, andre trenger kondisjon, alt er forskjellig. Jeg har sagt det mange ganger: Du ønsker noen ganger å se deg selv i spillerne dine, og for meg handlet de to siste ukene før sesongoppkjøringen om å prøve å komme meg i form for å imponere sjefen da vi begynte igjen, sier Solskjær.

Han påpeker at det ofte særlig er unge spillere som har behov for en påminnelse før de tar ferie.

– Det er vanskelig for de unge guttene noen ganger. Jeg har vært med reservelaget selv, vi sender dem på ferie og ber dem om å ta vare på seg selv, for du vet aldri hva manageren kommer til å gjøre når du kommer tilbake etter sommeren, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg har sett noen av ungguttene som hadde sjansen til å reise med førstelaget, og de har kommet tilbake i dårlig form. De vet selv hvem de er. De spiller ikke lengre fotball på det nivået de burde. Men de eier sin egen skjebne, for å være ærlig.

ADVARES: Ole Gunnar Solskjærs advarsel rettes spesielt mot ungguttene som håper å være en del av Manchester Uniteds sesongoppkjøring. Her er Mason Greenwood, Angel Gomes, Tahith Chong, James Garner og Dylan Levitt på vei til trening med førstelaget torsdag. Foto: John Peters / Manchester United

Mange flyturer

– Kondisjon er viktig for deg, men hvor vanskelig er det å bygge et grunnlag med så mange flyturer i sesongoppkjøringen?

– Vi blir værende i Australia i ti dager, så jeg tror turneen er strukturert ganske godt. Det er selvfølgelig noen flyturer, men etter den lange ned til Australia og den tilbake så tror jeg ikke det vil være et problem, sier Solskjær.

Etter Australia-turneen skal laget etter planen møte Inter Milan i Singapore den 20. juli, Tottenham i Shanghai den 25. juli, og AC Milan i Cardiff den 3. august.

Det har også vært spekulasjoner om en treningskamp mot Kristiansund i Oslo i slutten av juli, men dette er foreløpig ikke bekreftet. Solskjær svarte «det kan hende» på spørsmål om en mulig kamp mot klubben fra hans hjemby.

