Dette er de mest verdifulle U-20-spillerne

Flere av de mest verdifulle U20-spillerne er ikke med i VM. Engelske Jadon Sancho (19) i Borussia Dortmund topper listen med 1,4 milliarder kroner.

Fotballobservatoriet CIES mener at han er den mest verdifulle fotballspilleren fra topp 5-ligaene - av dem som kunne ha vært med i U20-mesterskapet.

England er ikke kvalifisert, men det er derimot Frankrike, som har toeren i Arsenal-spilleren Matteo Guendouzi (20) - men heller ikke han er med i mesterskapet i Polen.

Heller ikke Tyskland er kvalifisert - som har den tredje mest verdifulle spilleren i Leverkusen-talentet Kai Havertz (19).

Kravet er altså at de skal være født etter 1. januar 1999.

CIES mener at i alt syv spillere er verdt mer enn 50 millioner euro, som tilsvarer snaut en halv milliard kroner.

Jadon Sancho er imidlertid i en klasse for seg. Han er verdt mer enn dobbelt så mye som nummer to, som altså er Arsenals Guendouzi. Sancho følte at Manchester City ikke ville satse på ham og dro i stedet til Tyskland, der han har mangedoblet sin verdi gjennom å storspille for Borussia Dortmund, der han har fått stor tillit av trener Lucien Favre.

De mest kjente av topp 10-spillerne er kanskje Real Madrid-spilleren Vinícius Júnior (som er brasilianer) og Milan-keeperen Gianluigi Donnarumma.

Her er topp 20-listen (mill. kroner):

1. Jadon Sancho, Borussia Dortmund 1 461.

2. Mattéo Guendouzi, Arsenal 683.

3. Nicolò Zaniolo, Roma 656.

4. Kai Havertz, Bayer Leverkusen 626.

5. Declan Rice, West Ham 625.

6. Gianluigi Donnarumma, Milan 578.

7. Vinícius Júnior, Real Madrid 535.

8. Justin Kluivert, Roma 431.

9. Evan N'Dicka, Eintracht Frankfurt 429.

10. Ryan Sessegnon, Fulham 423.

11. Ibrahima Konaté, RB Leipzig 389.

12. Samuel Chukwueze, Villarreal 341.

13. Diogo Dalot, Manchester United 294.

14. Pedro Porro, Girona 286.

15. Dwight McNeil, Burnley 278.

16. Alban Lafont, Fiorentina 275.

17. Boubacar Kamara, Marseill 259.

18. Phil Foden, Manchester City 213.

19. Ozan Kabak, Stuttgart 202.

20. Callum Hudson-Odoi, Chelsea 197.

20. Moise Kean, Juventus 197.

Bare et par av de norske spillerne befinner seg i klubben i topp 5-ligaene - og ingen av dem er på CIES-listen over de 50 mest verdifulle spillerne.

PS: CIES brukte vitenskapelige metoder for å fastsette verdien. Til grunnlag for verdien ligger en rekker variable. De bruker såkalt økonometri, altså anvendelse av statistiske metoder til økonomiske data.

VG-tips fra Rolf Brown: Norsk seier.

Både Norge og Honduras står med null poeng på to åpningskamper i gruppe C . For Norge sin del er målforskjellen bekmørke 1–5.

Og slik er det bare en ting som gjelder her: Å vinne med mange mål og samtidig håpe på at andre resultater går i Norges favør. For de fire beste av seks gruppetreere går videre til åttedelsfinale.

Det skal nok et lite mirakel til for at Norge skal avansere. Men vi får håpe og tro at Norge har fått mandagens 0–2-skuffelse mot New Zealand ut av kroppen. Og at laget i det minste vinner den siste gruppekampen.

Oddsen er 1,40, spillefristen er kl. 17.55 og NRK 2 viser kampen.

