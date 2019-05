Mener Ødegaard kan utgjøre forskjellen i playoff-finalen

Vitesse-trener Leonid Slutskij er redd for at det blir lagt for tung bør på Martin Ødegaards skuldre. Men han er klar på at nordmannen kan utgjøre forskjellen i playoff-finalen.

Nå nettopp







Her er tirsdagens oddstips

Arnhem-klubben skal ut i den avgjørende kampen mot Utrecht for å bestemme hvilken av de to som får Europa League-billett. Den første kampen - i Utrecht - endte 1–1.

I semifinalen mot Groningen var Ødegaard banens gigant, og han har også kommet på årets lag i Nederland.

– Ødegaard kan utgjøre forskjellen, men jeg legger ikke press på ham, sier trener Slutskij til lokalavisen de Gelderlander.

– Han er ung, han må bare spille sin fotball. Han har sine egne ambisjoner. Men jeg skal ikke legge alt på ham. Det kan komme et uforholdsmessig press på hans skuldrer. Det kreves en god lagprestasjon, sier russeren.

Onsdag kan du vinne 101 millioner norske kroner i Vikinglotto. Husk å spille Vikinglotto gjennom Tipster!

Kampen mot Utrecht er den siste for Ødegaard før han skal på landslagssamling. Han innrømmer overfor de Gelderlander at det blir emosjonelt å si farvel til Vitesse, der han har funnet seg godt til rette og har gjort store fremskritt.

les også Ødegaard-agent om Real Madrid-rosen: – De sier det samme til meg

Samtidig går ryktene om hva han skal gjøre over sommeren. Skal han «hjem» til Real Madrid? Ender han i Ajax?

– Det er mange rykter i øyeblikket, men det er en del av fotballen. Jeg ser det som et kompliment, sier han selv til lokalavisen.

– Min agent snakker allerede med Real Madrid om fremtiden. Jeg hører ikke så mye om det, for jeg må fokusere på kampene mine.

På spørsmål om Ajax er aktuelt, svarer en smilende Ødegaard:

– Hvis de er interesserte, ser jeg det som et kompliment. Det er en flott klubb. Men nå konsentrerer jeg meg om Vitesse. Og så skal jeg konsentrere meg om landslaget.

les også Derfor er Martin Ødegaard så god

Det er stadig folk i Nederland som siteres på at Martin Ødegaard er god nok for Ajax. Den siste er den tidligere treneren og spilleren og nå TV-profilen Hans Kraay jr.

– Hvis Ajax kan få kjøpt Ødegaard for 25 mill. euro, så må de gjøre, sier Kraay ifølge www.voetbalprimeur.nl. Han er sikker på at nordmannen kan fylle tomrommet etter Hakim Ziyech, hvis han blir solgt.

VG-TIPS: Hjemmeseier

* Europa League-playoffinale, og andre kamp av to. Den ordinære nederlandske sesongen over for lengst, men disse to lagene slåss om den siste Europa League-plassen for kommende sesong.

* Lagene spilte 1-1 i det første møtet i Utrecht fredag, og i den ordinære sesongen endte begge lagene opp med 53 poeng. Med andre ord er det ikke all verden som skiller mellom lagene.

* I 11 av 12 siste hjemmekamper scoret Vitesse minst to mål så dette er tydeligvis et lag som liker seg offensivt. De står med 11–6–0 på 17 siste hjemmekamper. Utrecht har tapt fem av ti siste bortekamper. Vertenes offensive innstilling gjør at vi går for hjemmetriumf. Det endte 2-1 til Martin Ødegaards lag i den tilsvarende ligakampen i november.

Oddsen er 1,75 og spillestopp er kl. 20.40. Kampen ser du på Viasport1.

Publisert: 28.05.19 kl. 15:16

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.