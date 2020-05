SJEF: Hege Jørgensen er daglig leder for interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kvinnene må trolig vente lenger enn herrene på fotballstart

Hege Jørgensen leder arbeidet på kvinnesiden for å få Toppserien i gang. Hun erkjenner at det går mot en lengre utsettelse for damene enn herrene.

Norges Fotballforbund (NFF) har utarbeidet en smittevernfaglig plan med mål om å kunne starte kontakttrening neste uke og seriene på de øverste nivåene i midten av juni. Sist uke ble den erklært forsvarlig av Folkehelseinstittutet (FHI).

Torsdag vil regjeringen offentliggjøre om fotballen får grønt lys til å iverksette planen. Jørgensen forteller imidlertid at toppserieklubbene vil trenge mer tid på seg før de kan oppfylle kravene fra NFF.

– La meg først si at vi har vært involvert i prosessen hele veien og applauderer jobben fotballforbundet har gjort opp mot myndighetene. Men det vil være krevende for Toppserien å innfri kravene slik de er nå, sier Jørgensen til VG.

Utfordringene

I NFFs plan må spillerne følge et strengt regime som blant annet innebærer en begrenset sosial kontakt. De skal ikke gå på jobb eller skole. De skal heller ikke ta offentlig transport, oppsøke butikker eller kafeer.

– Kravet om karantene for spillerne er ekstra problematisk for oss, for vi har veldig mange som er studenter og som har jobb ved siden av fotballen. Det vil selvfølgelig medføre utfordringer for oss. I tillegg vil det komme økte kostnader, blant annet til medisinsk personell og så videre, forklarer Jørgensen.

– Når tror du Toppserien kan innfri kravene og være klar til seriestart?

– Klubbene er omforente om at vi trenger mer tid til å innfri kravene, men vi er ganske optimistiske. Vi tror vi kan gjøre det etter hvert – men først må vi ha tid til å tilpasse oss, tid til å ruste opp og tid til å investere for å innfri kravene. Klubbene kommer til å jobbe knallhardt for å få det til.

– Hvor mye vil det koste å innfri kravene?

– Vi har gjort ganske grundige analyser for Toppserien og 1. divisjon. Vi har en god oversikt over konsekvensene, men siden protokollene ikke er besluttet, ønsker jeg ikke å gå i detaljer på det. Vi vil avvente og se hva som kommer frem på torsdag, sier Jørgensen.

VENTER PÅ KLARSIGNAL: Lillestrøm Kvinner og Kolbotn i aksjon forrige sesong. Foto: Jostein Magnussen, VG

– Krevende

Også Lise Klaveness i Norges Fotballforbund forteller at det er utfordringer.

– Dette er selvsagt krevende å innføre for de toppklubber som har semiprofesjonelle spillere. Hvis vi får anledning til å igangsette i henhold til de foreslåtte protokollene, har vi likevel en klar målsetting om å fase inn de øverste ligaene på kvinne- og herresiden, sier elitedirektøren til VG.

– Smittevern kommer først. Så vi har veldig grundige prosesser med å finne ut av hvilke spillere som kan ha hjemmekontor, for eksempel. Det er viktig å påpeke at vi jobber i et kortsiktig perspektiv her, så det kan hende at vi kommer dit at for eksempel regelen om karantene blir overflødig. Men det er en skikkelig utfordring å få dette til hos de semiprofesjonelle, sier Klaveness.

Kolbotn er positive

Einar Engedahl er daglig leder i Kolbotn. Han forteller om et godt samarbeid med Jørgensen, Toppfotball Kvinner, de andre klubbene og NFF.

– Vi har en intern prosess gjennom Toppfotball Kvinner og Hege Jørgensen. Vi har tett dialog med henne og dem. Vi har også dialog inn mot NFF sentralt. Vi har sittet og jobbet med det i dag. Fremtidsutsiktene er relativt gode, men det er noen utfordringer som vi må jobbe mer med. Det ser vi, sier Engedahl til VG.

– En oppstart av Eliteserien er noe vi kan trekke erfaringer av ganske raskt. Men ting er gjennomgående uavklart. Det gjøres vurderinger nå på hva kravene innebærer og hvordan vi kan etterleve en slik veileder, som for øvrig virker veldig solid, sier Kolbotn-sjefen.

