HERTHA-PROFIL: Salomon Kalou spiller sammen med Per Ciljan Skjelbred og Rune A. Jarstein i Tyskland. Foto: ODD ANDERSEN, AFP

Lagkamerat unnskylder til Jarstein og Skjelbred for «skandalevideo»

Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou (34) beskyldes for å ha satt Bundesliga-starten ytterligere i fare med en video fra treningsanlegget, hvor blant andre Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred figurer. Nå er 34-åringen suspendert av klubben.

For mindre enn 10 minutter siden

Videoen ble mandag publisert på Facebook før den senere ble slettet. VG har sett innholdet. Kalou filmer blant annet spillere og støtteapparat i Hertha som tar hverandre i hendene.

Ingen av dem skal ha visst at Kalou hadde en direktesending i sosiale medier. Tidlig i klippet hilser Kalou på Skjelbred og Jarstein, som sitter og snakker sammen i Hertha-garderoben. Han håndhilser på flere personer og filmer at lagkamerat Jordan Torunhariga blir testet for corona av medisinsk personell.

Jarstein har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

– Han har skadet ikke bare seg selv, men hele ligaen. Det er helt idiotisk, sier Dirk Krampe til VG.

Tyskeren er redaktør i avisen Ruhr Nachrichten som holder til i området til Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Utestengt

Kalous video kommer samtidig som tysk fotball jobber hardt for å få lov til å gjenoppta seriespillet på de to øverste nivåene, med utgangspunkt i en streng «coronaplan» som alle klubbene må forholde seg til.

«Kalous skandaløse corona-film motvirker all innsatsen», skriver den tyske avisen Kicker.

Mandag kveld opplyser Hertha Berlin at de har suspendert Kalou fra både trening- og kampvirksomhet med umiddelbar virkning.

– Jeg er lei meg for at oppførselen min har etterlatt inntrykket at jeg ikke tar corona på alvor. Jeg ønsker å beklage dette. Det motsatte er tilfelle, og jeg er spesielt bekymret for menneskene i Afrika som ikke har tilgang på et like godt helsesystem som i Tyskland. Jeg tenkte ikke gjennom det og var glad for at alle testene var negative, sier Kalou.

– Jeg ønsker også å unnskylde meg overfor de andre i videoen som ikke visste at jeg sendte live og som jeg ikke ønsket å sette i en slik situasjon.

Avventer myndighetens svar

VG har tidligere omtalt arbeidet til Den tyske ligaforeningen (DFL). President Christian Seifert har ledet arbeidet med å lage en plan som de har presentert for regjeringen.

Nå venter de på klarsignal.

– Det er avgjørende hva de politisk ansvarlige bestemmer, har Seifert sagt.

DFL har hevdet at 13 av 36 toppklubber i Tyskland står i fare for å ikke kunne møte sine økonomiske forpliktelser innen kort tid hvis situasjonen vedvarer.

Publisert: 04.05.20 kl. 18:42

Fra andre aviser