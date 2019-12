Berntsen og Hjelmseth vant Kniksens hederspris: - Jeg ble helt satt ut

ULLEVAAL STADION (VG) Viking-trener Bjarne Berntsen (62) og tidligere landslagskeeper Ingrid Hjelmseth (39) fikk Kniksens hederspris under «Fotballfesten». Det ble en emosjonell opplevelse for dem begge.

– Det betyr utrolig mye. Det er en pris som henger utrolig høyt i norsk fotball. Når jeg ser hvem de tidligere vinnerne er, blir jeg både stolt, rørt og ydmyk av at jeg er funnet verdig en slik pris.

– Jeg ser at det er noen blanke øyne her. Hva er det som gjør det mest spesielt for deg?

– At det er en så gjev pris, når jeg ser de tidligere vinnerne og at jeg har gjort meg fortjent til dette gjennom et langt fotballiv. Det er jeg utrolig stolt av, sier suksesstreneren som søndag leder Viking i cupfinalen mot FKH på nasjonalarenaen.

Overrasket landslagslegende

39 år gamle Hjelmseth har tilbragt 21 år av dem i toppfotballen. Hun la opp etter denne sesongen. Mandag ble hun hedret for sin fantastiske karriere, noe hun ikke var forberedt på.

– Jeg ble helt satt ut. Det er en stor ære. Jeg er stolt. Jeg setter så utrolig stor pris på at andre har satt pris på den jobben jeg har gjort for norsk fotball i 21 år, sier Hjelmseth til VG.

– Du har en veldig lang karriere bak deg. Hva har det aller beste ved å være fotballspiller i så lang tid?

– Det aller beste er å få lov til å spille på lag med andre, sette seg mål og nå mål. Å prestere sammen med andre som du har jobbet med time ut og time inn, er det som sitter mest igjen, sier Hjelmseth i dette intervjuet:

Hylles

Prisene ble delt ut av Karen Espelund og Arne Larsen Økland. De tok i bruk store ord da de skulle beskrive Hjelmseth og Berntsen.

«De elsker fotball, men de er også glad i sitt nærmiljø og kolleger. Det er to mennesker som rett og slett må karakteriseres som hel ved.» sa Espenlund.

Se alle prisvinnerne her: Årets unge spiller, Toppserien: Julie Blakstad, Fart Årets unge spiller, Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt Årets toppscorer, Eliteserien: Torgeir Børven, Odd Årets toppscorer, Toppserien: Kennya Cordner, Sandviken Årets spiller, Toppserien: Sherida Spitse, Vålerenga Årets trener, OBOS-ligaen: Lars Bohinen, Aalesund Årets trener, Eliteserien: Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt Årets spiller, OBOS-ligaen: Niklas Castro, Aalesund Årets forbilde: Ohi Omoijuanfo, Molde Årets trener, Toppserien: Hege Riise, LSK Kvinner Årets spiller, Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt Årets mål, Toppserien: Karina Sævik, Kolbotn Årets mål, Eliteserien: Ola Brynhildsen, Stabæk Kniksens hederspris: Ingrid Hjelmseth og Bjarne Berntsen

Økland har blant annet vært utenlandsproff, landslagsspiller og Viking-direktør. Han beskriver Berntsen på følgende måte overfor VG.

– Vi har hatt en lang karriere sammen. Vi har spilt sammen på landslaget, vi har hatt privat omgang, litt av de samme jobbene i Viking og i Bryne. Jeg syns Bjarne har hatt en fantastisk karriere. Dette fortjente han virkelig.

Tidligere Viking-direktør Erik Forgaard var også til stede på Ullevaal mandag kveld og var glad for å se Berntsen bli hedret.

– Jeg sa i lunsjen i dag at det gjerne kunne bli Bjarne, og det ble det. Det er utrolig fortjent. Bjarne er en fantastisk fyr, sier Forgaard til VG.

