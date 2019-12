ETTER BEHANDLING: Slik så mannen ut etter at skaden i hodebunnen hadde blitt sydd. Foto: Privat

Slik så hodet ut etter sammenstøtet på fotballbanen

Det som skulle være en gøy seniorkamp i lavere divisjoner, endte med en enorm flenge i hodebunnen og to uker sykmelding for fotballspilleren. Samtidig kunne det gått langt verre, sier en erfaren nevrokirurg.

Nå nettopp

Den voksne mannen selv husker ikke annet enn at han bøyde seg ned for å plukke opp ballen.

– Etter det er det svart. Det neste jeg husker er at jeg ligger på ryggen og ser opp i himmelen. Alt jeg vet om selve hendelsen er det lagkameratene mine som har fortalt meg, sier han til VG i dag om hendelsen som ligger tilbake i tid.

En lagkamerat, som er utdannet sykepleier, sørget for at han ble liggende rolig på ryggen og se opp i himmelen en stund til mens de ventet på ambulansen. Så bar det til legevakten.

Der ble det gjennomført CT-skanner på mannen, men undersøkelsene viste ikke noe som kunne gitt varige skader.

les også NFF-ledelsen kalles inn på teppet av statsråder

Det kan mannen prise seg lykkelig for, slår Eirik Helseth fast. Han er professor ved Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og har jobbet mye med hodeskader.

– I aller verste fall kan man dø eller få andre alvorlige senfølger av kraftige støt mot hodet som ved spark. Det skjer fordi det kan gi kraniebrud eller blødninger inne i hodet, sier Helseth til VG.

Også de mange andre slagene, nedskallingene og skadene som VG har kunnet avsløre at Norges Fotballforbund har hatt til behandling siden 2010 kan fort føre til alvorlige skader, mener nevrokirurgen.

– Det skumle med slike voldshandlinger er at du ikke vet hvilken følge det får når du slår eller sparker noen. På den ene siden kan du ha «flaks» ved at det ikke blir noen skadefølger, men på den andre siden kan du ha skikkelig uflaks, og så er du plutselig en morder.

les også Fotballpresidenten om volden: – Kan godt være at vi ikke har fulgt med i timen

Selv om mannen selv innser at han hadde flaks i uflaks, er han tydelig på at det ikke var småtteri han ble påført, heller.

– Jeg fikk en hjernerystelse som var så kraftig at jeg ble sykmeldt i to uker. De første tre-fire dagene var alt jeg klarte å gjøre å ligge på sofaen. På fjerde dagen tok kjæresten min meg med ut i ti minutter. Da jeg kom inn etter det, var jeg helt slått ut, sier han.

Senere politianmeldte mannen saken, men det ble henlagt på bevisets stilling.

FRISK I DAG: To uker etter hendelsen var mannen så smått tilbake på jobb. I dag, en god stund senere, har han ingen ettereffekter av skaden. Foto: Mattis Sandblad

Motspilleren ble dømt til 11 måneder utestengelse fra all fotball av Norges Fotballforbund. Forbundet la til grunn at han hadde gjort det med vilje.

Det benekter imidlertid mannen.

– Det som skjedde har jeg ikke gjort med vilje. Et ærlig forsøk på å nå ballen først endte med det verst tenkelige utfallet. Når jeg kommer i stor hastighet rekker jeg ikke komme unna, skriver mannen til VG i en e-post.

Han forteller også at han ønsket å anke dommen fra NFF, men at han ikke fikk vite om den før ankefristen var gått ut.

Mannen som endte på legevakten sier motspillerens forklaring «virker usannsynlig» for ham.

– Siden jeg hverken så eller husket noe selv, valgte jeg å anmelde etter at lagkameratene mine hadde beskrevet hva de så. For å si det sånn: Hvis jeg mente at det var noe som helst av det de fortalte meg som tilsa at dette var en kamp om ballen med uheldig utfall, hadde jeg aldri funnet på å gå til politiet med det.

Publisert: 04.12.19 kl. 09:33

Mer om