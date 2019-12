MÅLMASKIN: Takumi Minamino, Hee-chan Hwang og Erling Braut Haaland jubler for scoring mot Napoli 5. november. Foto: GEPA pictures/ A. Baldassarre

Fjørtoft digger Haalands Dortmund-flørt: – Et veldig smart trekk

Bundesliga-ekspert Jan Åge Fjørtoft (52) sier han vet at Erling Braut Haaland (19) har vært i dialog med de tyske storklubbene Dortmund og RB Leipzig.

Nå nettopp

Den tyske avisen Ruhr Nachrichten meldte onsdag at Haaland var i Tyskland for å ha samtaler med Borussia Dortmund. I morgentimene torsdag hevder Fjørtoft at Team Haaland også har snakket med Leipzig, og at det fortsatt er helt åpent hvor Salzburg-spilleren vil gå.

Fjørtoft, som har spilt for Eintracht Frankfurt og som har et stort nettverk i flere av de største tyske klubbene, er begeistret av den tyske flørtingen.

– PL mer intenst

– Det som imponerer meg mest med Team Haaland er måten de tenker utvikling på. De gjorde det da de dro til Salzburg og trener Marco Rose, som jo forsvant til Borussia Mönchegladbach, men Salzburg har uansett en filosofi der de utvikler spillere. Han gjorde dette selv om han hadde tilbud fra Juventus, som kunne betale mye mer, sier Fjørtoft.

les også Tysk avis: Haaland har landet i Tyskland – skal i samtaler med Dortmund

EKSPERT: Jan Åge Fjørtoft på jobb for Viasport. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Med åtte mål i Champions League må interessen blir enorm for en 19-åring, påpeker han.

– Så har han helt sikkert blitt fortere god enn han hadde trodd. Da er det lett å tenke at man skal til Premier League. Han er født i England, har en far som spilte i England og to pluss to er fire i en del klubber i England. Nå er det ikke avgjort hvor han går, og han kan fremdeles gå til Premier League, men skulle de velge å ta ham til Bundesliga, så er det et veldig smart trekk.

– Premier League er mer intenst enn Bundesliga. Det gjelder også hele miljøet i og rundt klubbene, og for en 19-åring er det veldig smart å gå til Bundesliga, legger han til.

Om Dortmund og Leipzig sier han:

– Dortmund har søkt en spisstype som Erling. Han har de ikke funnet, selv om Edin Dzeko og flere andre har blitt koblet til klubben. Dortmund er utrolig flinke til å utvikle unge spillere, men det er også Leipzig. Julian Nagelsmann er blant mest kreative og fremadstormende trenerne.

– Minuset er at de har fire-fem spisser. Det er ikke automatikk i at han går rett inn på Leipzig

Publisert: 12.12.19 kl. 09:28

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 16 15 1 0 40 – 14 26 46 2 Leicester City 16 12 2 2 39 – 10 29 38 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 16 9 2 5 31 – 24 7 29 5 Manchester United 16 6 6 4 25 – 19 6 24 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om