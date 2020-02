REAGERER: Mino Raiola kommer med kritiske uttalelser mot Ole Gunnar Solskjær. Foto: Alessandro Di Marco / ANSA

Pogba-agent ut mot Solskjær: – Kan ikke eie et menneske

LONDON (VG) Den langvarige sagaen mellom Paul Pogba (26) og Manchester United ser ikke ut til å ende med det første. Nå har agent Mino Raiola (52) for første gang kvesset klørne mot Ole Gunnar Solskjær (46).

Det var på sin pressekonferanse i forkant av den pågående Premier League-kamp borte mot Chelsea at Solskjær fikk spørsmål om Raiolas seneste uttalelser, der han formidlet Pogbas ønske om å returnere til gamleklubben Juventus til sommeren.

– Jeg har ikke snakket med Mino, det er helt klart. Og jeg har ikke satt meg ned og bedt Paul fortelle agenten sin hva han skal si. Men Paul er vår spiller, ikke Minos, svarte Solskjær i det som har blitt omtalt som et stikk mot Raiola av engelske medier.

Mandag kveld, like før kampstart på Stamford Bridge, kom svaret fra Raiola – med en tone som garantert vil sette fyr på medieoppslagene rundt Pogba den neste tiden.

– Paul er ikke min og definitivt ikke Solskjærs eiendom. Paul tilhører Paul Pogba. Man kan ikke eie et menneske i Storbritannia eller noe annet sted, sånn har det vært lenge. Jeg håper at Solskjær ikke ønsker å antyde at Paul er hans fange, skriver Raiola i en uttalelse på Twitter og Instagram.

Han fortsetter:

– Men før Solskjær uttaler seg om ting jeg har sagt, så burde han informere seg bedre om innholdet i hva som er blitt sagt. Jeg er en fri borger som kan tenke og uttrykke mine tanker. Hittil har jeg kanskje vært for snill mot ham. Solskjær burde bare huske ting han sa til Paul i sommer.

– Jeg tror Solskjær er frustrert av forskjellige årsaker, og at han nå blander problemer. Jeg tror Solskjær har andre ting å bekymre seg for. Jeg ville i hvert fall hatt det om jeg var ham, sier Raiola, som også representerer Erling Braut Haaland.

Det er grunn til å tro at Solskjær vil få spørsmål om de seneste uttalelsene fra Pogbas agent når han stiller til pressekonferanse på Stamford Bridge sent mandag kveld.

Pogba er for øyeblikket ute med en ankelskade. Han har kun deltatt i syv seriekamper denne sesongen og blir trolig ute en stund til, ettersom han ifølge Solskjær akkurat er i gang med å løpe på tredemølle.

