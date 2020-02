UTESTENGT: Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: PETER POWELL / EPA

Manchester City utestengt to sesonger fra Champions League

UEFA har utestengt Manchester City fra Champions League i to sesonger Klubben kan anke avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

For mindre enn 10 minutter siden

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) informerer i en pressemelding at Manchester City er utestengt fra de to kommende sesongene av Champions League.

Klubben får fullføre denne, hvor de møter Real Madrid i åttedelsfinalen.

Årsaken til at storklubben utestenges er at de ikke har overholdt Financial Fair Play-reglementet. De har i tillegg fått en bot på 30 millioner euro.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 14.02.20 kl. 19:30

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser