UTESTENGT: Manchester City-manager Pep Guardiola mister muligheten til å spille i Champions League neste sesong. Foto: PETER POWELL / EPA

Manchester City utestenges fra Champions League i to sesonger: – Et mareritt

UEFA har utestengt Manchester City fra Champions League i to sesonger. Klubben kan anke avgjørelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Øyvind Alsaker tror dette kan ramme klubben hardt.

Oppdatert nå nettopp

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) informerer i en pressemelding at Manchester City er utestengt fra de to kommende sesongene av Champions League som følge av brudd på det så kalte Financial Fair Play-regelverket.

I en pressemelding skriver Manchester City at de er skuffet, men ikke overraskede over dommen, og varsler at de vil anke dommen til CAS.

– Hvis dette blir en realitet er det et mareritt for en klubb som har erobret alt i England, og har et klart mål om å gjøre det samme i Europa. Det vil ramme hardt på alle områder, spesielt sportslig og omdømmemessig, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Det er flere av sakene publisert i anledning Football Leaks som har vist frem hvordan Manchester City, og andre klubber har trikset med regnskap for å omgå regelverket, som gjør at UEFA har tatt opp etterforskningen av Manchester City.

VG publiserte denne saken i november 2018:

Premier League-klubben får imidlertid fullføre inneværende sesong, der de lyseblå møter Real Madrid i åttendelsfinalen av turneringen.

I tillegg til at klubben utestenges må de betale en bot på 30 millioner euro, rundt regnet 300 millioner norske kroner.

Flere utestengelser

– Det er spennende at Financial Fair Play har begynt å steppe opp, det ble nesten sett på som en parodi i starten, og det har vært lett for klubber som City, som nesten er statsfinansierte, å omgå regelverket, mener Alsaker.

I sommer ble den italienske storklubben AC Milan utestengt fra spill i europeiske turneringer denne sesongen.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 14.02.20 kl. 19:30 Oppdatert: 14.02.20 kl. 20:04

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser