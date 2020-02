Manchester United videre i Europa etter festfotball

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Club Brugge 5–0, 6–1 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær (47) kunne ikke drømt om en bedre bursdagsgave på etterskudd enn den han fikk av spillerne sine på Old Trafford.

Oppdatert nå nettopp

Luke Shaw sa på Solskjærs 47-årsdag at spillerne skylder den populære manageren å levere gode resultater. Dagen etter leverte de kanskje den beste fotballen Solskjær har sett denne sesongen.

Nordmannen strålte som en sol på trenerbenken mens han så spillerne gå rett i strupen på et rystet Club Brugge-lag foran et Old Trafford-publikum som sjelden har virket så begeistret som denne torsdagskvelden.

les også Solskjærs shopping imponerer: – Første gang det føles sånn

Bruno Fernandes storspilte og scoret igjen, lånesoldaten Odion Ighalo scoret i sin første kamp fra start, det samme gjorde Scott McTominay i sin første kamp fra start etter et langt skadeavbrekk.

Allerede til pause ledet United 3–0, og Solskjær kunne begynne å tenke på hvem han ønsker seg i fredagens trekning av åttedelsfinalene i Europa League.

For å toppe det hele scoret Fred sine to første mål for sesongen i andre omgang.

les også Slik har Solskjærs storkjøp tatt United med storm

Bruno Fernandes scoret på straffe i sin andre kamp på rad og ga United uttelling for det som hadde vært en svært god og sjanserik start på kampen. Det var definitivt mer i vente.

Absurd «redning»

Om kampen gikk som en drøm for Solskjær, kan ikke det samme sies om gjestenes ivorianske midtstopper Simon Deli.

Halvveis ut i første omgang leverte han et av sesongens mest absurde øyeblikk da han kastet seg som en keeper og reddet et Daniel James-skudd med hånden – til tross for at keeper Simon Mignolet sto i mål bak ham og trolig hadde reddet avslutningen på lovlig vis.

Dommeren pekte på straffemerket og da Deli rødt kort, en avgjørelse som ble bekreftet etter at han – til stor forundring blant alle som så kampen – brukte flere minutter på å se repriser av Delis «redning» på TV-skjermen før han bestemte seg.

Ti minutter før pause slo Fernandes en fantastisk pasning i bakrom til Juan Mata, som serverte Ighalo på sølvfat foran åpent mål. Nigerianeren satte inn sitt første mål for Manchester United og feiret med å rette pekefingrene opp mot himmelen før han hedret sin nylig avdøde søster ved å vise en skjorte under drakten.

HEDRET SØSTEREN: Odion Ighalo dediserte sin første Manchester United-scoring til sin nylig avdøde søster. Foto: PETER POWELL / EPA

Lydnivået på Old Trafford var på sitt høyeste da klubbens innlånte spiss scoret, men begeistringen var heller ikke liten da McTominay plasserte inn 3–0 fra utsiden av 16-meteren noen minutter senere.

Skotten har vært ute med skade siden før nyttår, men storspilte i sin første kamp fra start på to måneder, og viste at han kan bli en nøkkelspiller i sesonginnspurten.

Etterlengtet Lingard-assist

Med en komfortabel tremålsledelse, etter å ha levert sin kanskje beste omgang under Solskjærs ledelse, kunne Manchester United roe ned tempoet i andre omgang.

les også United-stjerne hyller bursdagsbarnet Solskjær: – Han har vært utrolig

20-åringen Tahith Chong fikk spille en hel omgang, Fernandes ble byttet ut til stående ovasjoner fra hele stadion, og United-forsvaret innkasserte sin sjette «smultring» på de syv siste kampene.

Som om ikke det var nok, scoret Fred sine to første mål for sesongen i andre omgang – det ene etter Jesse Lingards første målgivende pasning siden 2018.

Alt er med andre ord mulig for Solskjærs menn nå.

Publisert: 27.02.20 kl. 22:51 Oppdatert: 27.02.20 kl. 23:03

Fra andre aviser