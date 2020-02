GODT HUMØR: Bursdagsbarnet Ole Gunnar Solskjær strålte under Manchester Uniteds treningsøkt onsdag formiddag. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

United-stjerne hyller bursdagsbarnet Solskjær: – Han har vært utrolig

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (47) så nesten litt brydd ut etter å ha hørt alle lovordene som kom fra Luke Shaw (24).

Nå nettopp

Nordmannen smilte bredt, lo litt og tittet bort på sin venstreback etter å ha hørt ham komme med en svært god attest foran et halvfullt presserom på treningsfeltet Carrington.

– Han har vært utrolig for oss, særlig når det kommer til «man management», ikke bare for meg, men for hele troppen, sier Shaw til VG.

les også Solskjær: – Når de begynner å høre på meg, blir vi et godt lag

Den skadeplagede backen har til tider storspilt under Solskjær etter lenge å ha vært ute i kulden under forgjengeren José Mourinho. Han slo heller ikke helt til under Louis van Gaal.

– Solskjær har bragt et smil på alles ansikter, og det tror jeg man ser hver eneste dag, fortsetter Shaw etter å ha fått spørsmål om hvordan den nåværende sjefen skiller seg fra de som kom før ham.

– Han har vært strålende. Alle guttene nyter det, særlig nå som vi oppnår bedre resultater. Ole har vært helt enorm, vi nyter alle virkelig å jobbe under ham, så vi må fortsette å gi ham resultatene, fullfører 24-åringen.

STORFORNØYD: Luke Shaw nyter tilværelsen under Ole Gunnar Solskjær. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Rosen fra spillergruppen kommer dagen etter at direktør Ed Woodward ga Solskjær sin støtte og uttalte at «fundamentet for å levere langvarig suksess, som vi alle jobber mot, er på plass».

Solen tittet sjeldent nok frem over treningsfeltet Carrington på Solskjærs bursdag, som han har tenkt til å bruke på fotball, fotball og mer fotball. Dagen startet med en treningsøkt med Uniteds førstelag.

– Yngstesønnen min trener på akademiet i kveld, så jeg skal bruke noen timer på å se ham, forteller Solskjær om planene for bursdagen.

– Og så blir det nok noen Champions League-kamper i kveld, i tillegg til å forberede vår egen kamp i morgen, sier kristiansunderen, som skal lede Manchester United i returkamp mot Club Brugge i Europa League.

Publisert: 26.02.20 kl. 15:07

