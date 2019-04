INNRØMMET FEIL: Ola Hobber Nilsen etter oppgjøret mellom Viking og Brann på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hobber Nilsen får selv velge om han skal dømme Lerkendal-oppgjør

Ola Hobber Nilsen (33) kan selv avgjøre om han er klar til å dømme på Lerkendal 2. påskedag. Nå jobbes det med å få videodømming (VAR) til Eliteserien, og trolig kan det testes allerede denne sesongen.

Det kokte rundt dommeren i vestlandsoppgjøret mellom Viking og Brann. Men 33-åringen får trolig mulighet til å revansjere seg om én drøy uke, når Rosenborg møter Strømsgodset på Lerkendal.

– Det er ingenting som heter karantene for dommerne. At han gjør noen feil er ikke nok til å ta ham av kamper. Hvis han føler seg klar, så dømmer han Rosenborg-Strømsgodset, sier dommersjef Terje Hauge til VG.

På grunn av praktiske hensyn i påskehøytiden satte NFF opp dommerne for to runder om gangen. Hobber Nilsen har allerede fått utdelt oppgaven på Lerkendal.

– Ola Hobber Nilsen er en av våre beste dommere, og han dømte glimrende i oppgjøret mellom Mjøndalen og Bodø/Glimt. Nå bommer han på to kampavgjørende situasjoner, og det er han ærlig på. Vi skal evaluere hva som skapte usikkerheten, sier Hauge.

Han har pratet med Ola Hobber Nilsen én gang etter Viking -Brann, og han kommer til å ta en ny prat med ham søndag.

– Vi må kjenne på hvordan dagene blir. Det er bra at han går ut og legger seg flat, og at han nå får jobbet godt med analyser. Kommer han seg ovenpå igjen, og får tilbake energien, så er han klar igjen, mener Hauge.

For de som etterlyser VAR i Eliteserien, er dette status: Norske toppdommere har nylig begynt å få VAR-trening, og trolig blir videodømming testet på norske baner allerede denne sesongen. Hobber Nilsen er en del av prosjektgruppen som jobber med VAR i NFF.

– Snytt for fire

Det er nok en mager trøst for Brann-fansen, som følte seg snytt for tre straffespark i 1-2-tapet mot Viking lørdag kveld. Kenneth Fredheim, som kommenterte det intense lokaloppgjøret for TV Norge, beskriver det som en veldig spesiell uke for Brann.

– Brann skulle hatt straffe mot Strømsgodset da Sylla handset, og har dermed blitt snytt for fire straffespark. Jeg er helt sikker på at de hadde fått minst to straffer mot Viking hvis man hadde hatt VAR. Jeg har tilhørt en litt sånn nostalgisk greie, om at det er best sånn det har vært, men jeg ser jo at VAR gir fremgang, sier Fredheim til VG søndag formiddag.

Ola Hobber Nilsen har ikke besvart VGs henvendelse søndag, men sa følgende lørdag:

– Når man ser på denne uken, så blir det fryktelig urettferdig. Brann kunne stått med ni av tolv poeng, men står isteden med fire poeng. Det gir dramatiske utslag, legger TV-kommentatoren til.

I Norges Fotballforbund gikk man i gang med et VAR-prosjekt i fjor høst.

– Vi har nå startet opplæringen, og våre internasjonale dommere har begynt å trene på VAR. Vi har ikke gått i dialog med klubbene ennå, men vi har ambisjoner om å teste det ut i løpet av høstsesongen, kanskje i semifinalene i cupen, sier direktør Nils Fisketjønn i NFFs konkurranseavdeling.

– Det er først nå dette begynner å materialisere seg, legger han til.

– Når vil det være på plass i Eliteserien?

– Jeg tror at det kommer før eller siden. Sånne ting blir billigere etter hvert, sånn er det med all teknisk utvikling, sier Fisketjønn.

– Vi ønsker å være godt forberedt slik at vi er klare den dagen klubbene bestemmer seg for at de ønsker å innføre dette, sier toppdommer Kai Erik Steen til VG.

Får hjelp

Problemet er kostnaden. Det kommer til å koste titalls millioner kroner å få VAR på plass. Videodømming-systemet har dyre tekniske løsninger, og krever også at mange personer til å håndtere det.

– Vi har tatt en runde intern i Norden, og i Sverige har man for eksempel ingen planer om dette. Det er ikke bare å sette opp noen kameraer. I Bundesliga har man et kontrollsenter i Köln hvor man kan håndtere seks kamper samtidig, mens UEFA reiser rundt med to vaner fulle av teknisk utstyr, forteller Fisketjønn.

I mai drar han på UEFA-samling i Genève sammen med dommersjef Terje Hauge. Temaet der er VAR for mindre ligaer. Hauge tror det er uaktuelt med norske dommere i mesterskap uten VAR i Norge.

– Sånn er det å dømme toppfotball i Norge. Når dommerne har rett, er det ingen som husker. Når dommerne gjør feil, er det ingen som glemmer. Sånn vil det alltid være. Dette er dommerne klar over, og de har psykologer som hjelper seg når det stormer, sier tidligere toppdommer Roy Helge Olsen, nå dommerveileder i Eliteserien og 1. divisjon, om trykket som nå på Nordstrand-dommeren.

Publisert: 14.04.19 kl. 12:43 Oppdatert: 14.04.19 kl. 12:59