SNUOPERASJON: Mathias Bringaker (midten) feirer 1–1-scoringen mot Sandefjord lørdag. Til venstre Tobias Christensen, mens matchvinner Aron Sigurdarson (til høyre) kaster seg over halsen på Bringaker. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Start mistet seieren foran «folketom» hjemmearena

(Start - Sandefjord 2–2) Fire og et halvt minutt på overtid utlignet Sandefjord i bortekampen mot Start, men knapt en sørlending var på plass for å se den høydramatiske toppkampen i 1. divisjon.

TV-bildene viste at den ene hovedtribunen nærmest var tom for mennesker når opprykksrival Sandefjord var på besøk på Sparebanken Sør Arena .

Dette bildet ble lagt ut få minutter før kampstart av Fædrelandsvennen-journalist Steffen Stenersen:

Ifølge de offisielle tallene var det 4577 billetter solgt til kampen, men antall mennesker innenfor stadionportene var trolig under halvparten av tallet Start selv opplyste for solgte billetter.

– Vi tror ikke det er over 2000 i dag. Personlig tror jeg kanskje nærmere 1500.

Start la forøvrig ut 1000 sesongkort til til 299 kroner i vinter, dette er nok en medvirkende årsak til spriket i antall solgte billetter og hvor mange personer som faktisk møtte opp søndag.

Snuoperasjon

På banen så det også stusselig ut fra Start da Damion Lowe klønet ballen i eget nett og forærte Sandefjord ledelsen rett etter pause. Men de gule og sorte snudde kampen. Først ved Mathias Bringaker, før Aron Sigurdarson satte inn 2–1.

Så fikk Sandefjord en corner fire og et halvt minutt på overtid. Inne i feltet styrte Marius Høibråten ballen i mål.

– Start hadde sjansen til å avgjøre dette. Det er selvsagt veldig surt for Start, men Sandefjord hadde to store muligheter til å utligne, oppsummerte Europsport-ekspert Roger Risholt.

Det har vært en bisarr sesonginnledning for sørlendingene som rykket ned fra Eliteserien i høst. De tapte første seriekamp mot Aalesund, en kamp som primært huskes for at Kjetil Rekdal ledet laget mot klubbens vilje.

Start vant deretter sine to neste kamper, før de i forrige runde tapte borte mot Sandnes Ulf.

Samme helg ble også klubbens sportslige leder, Tor-Kristian Karlsen, stygt overfalt i Oslo, og lagt inn på sykehus med hjerneblødning og kjevebrudd.

Publisert: 27.04.19 kl. 17:23