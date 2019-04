Martin Samuelsen kom inn mot Ranheim og scoret. Bildet er fra hjemmekampen mot Sarpsborg 08 forrige runde. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

– Coaching i verdensklasse

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim-Haugesund 0–2) Bunnkampen så ut til å forbli målløs. Så tok Haugesund-trener Jostein Grindhaug grep fra sidelinja.

Før tredje serierunde lå bortelaget Haugesund på 13. plass med ett poeng. Enda dårligere stilt var hjemmelaget Ranheim, som lå på sisteplass uten poeng.

Kampen så ut til å ebbe ut med 0–0 og poengdeling. Så, ni minutter før slutt kom Martin Samuelsen inn for Christian Grindheim. Seks minutter senere entret Kristoffer Velde matta for Thore Pedersen.

– Coaching i verdensklasse, sier en humoristisk Grindhaug idet han møter VG i pressesonen.

Geniale bytter

For det tok bare ett minutt før Velde gikk ut for å slå en corner fra venstre. Corneren flikket Haugesund-spiss Ibrahima Wadji videre med pannebrasken. På bakerste ventet en annen innbytter, Samuelsen, som pirket ballen over linja.

– Vi ligger og lukter på kampbildet og føler at vi står bra fysisk. Vi har en del offensive kvaliteter i de lokale ungguttene. Martin har en tøff skalle og er flink til å komme inn i kamper. Jeg syns han har en fin innvirkning på de siste ti minuttene, og Velde det samme. Det er jo litt tilfeldig, men det er jo deilig, sier Grindhaug om de offensive byttene:

Christian Grindheim er ikke uten videre enig i at treneren skal få all æren for årets første trepoenger.

– Det er jo jeg som gjør drittarbeidet, så det må jo være min ære. Så kom ungguttene som ikke kan løpe inn med finesser, og avgjorde. Det var helt greit det. Jostein sa vi skulle satse litt offensivt, og det fungerte jo, sier en godt fornøyd Haugesund-kaptein.

Fulgte med fra benken

Om det var noe tilfeldig at Velde endte opp med å slå corneren, var det ikke tilfeldig at Samuelsen var på riktig sted til riktig tid.

– Jeg la merke til det fra benken at det var en del baller som gikk gjennom feltet. Da tenkte jeg at hvis det skjedde igjen så skulle jeg være der og banke den inn. Jeg spiller ikke uten en plan, men tenker på hvor ballen kan lande, og det gjorde den. Så det var kjekt.

– Genialt av Grindhaug?

– Jeg tror det bare var flaks jeg. Velde er en god dødballtaker, det vet alle, og jeg kan nikke inn noen mål. Men man kan jo si at det var et lurt grep, når vi trengte et mål på slutten, sier Samuelsen med et smil.

Verdensklasse

Den avgjørende corneren var bortelagets sjuende i kampen. De seks første var det venstreback Alexander Stølås som hadde slått - uten at det hadde gitt uttelling.

Så, på benken, to minutter før slutt, fikk Haugesund-benken en idé.

– Vi var i tvil om hvem som skulle slå den corneren. Men så bestemte vi oss for at Velde skulle ta den. Så den fikk vi full valuta for, sier Grindhaug.

– Så det var egentlig ikke Velde som skulle ta den?

– Nei, det var ikke det, men han har slått slike cornere før. Det var en spontanreaksjon fra benken som avgjorde.

- Så da er det coaching i verdensklasse da?

– Eh ja, med små bokstaver.

