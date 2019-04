Mens Eden Hazard ble vraket da spillerne kåret det de mener er «Årets lag», ble det funnet plass til Paul Pogba. Det vekker reaksjoner. Foto: Bradley Collyer / EMPICS Sport

Kommentar

Spillernes lag i Premier League: Bomskudd uten eneren

Det er vanskelig å forstå at spillerne ikke fant plass til Eden Hazard på deres variant av «Årets lag». Flere andre valg er også diskutable.

Nå nettopp







Hvis det er én ting som er forutsigbart, så er det at meningene er mange og uenigheten stor når man skal sette sammen sesongens førsteellever, uansett om det er spillernes eller journalistenes valg det gjelder.

Nå er laget stjernene selv har stemt frem klart, og reaksjonene har selvsagt ikke latt vente på seg.

les også Chelsea låner ut nesten fire lag

Hva er det så grunn til å hisse seg opp over?

Hva er klare treff?

Hvor er millimetervurderingene?

Størst tvil er det kanskje rundt keepervalget, der Manchester Citys Ederson er foretrukket. Her må konkurransen med Liverpools Alisson ha vært knallhard. Ikke overraskende topper de statistikken over antall kamper der nullen er holdt, med 18–16 i Alissons favør. Men alt i alt er valget av bunnsolide Ederson helt greit.

les også Hazard-magi senket West Ham: – Slike scoringer som er årets mål

I en sesong som preges av at to lag har vært markant mye bedre enn resten, er det ikke rart at dominansen fra gullrivalene er betydelig. Men går den litt for langt?

På høyrebacken er det fullt mulig å argumentere med at man ikke bare burde valgt en spiller fra en annen klubb, men attpåtil en som ikke har kjempet på øvre halvdel av tabellen.

«PFA team of the year» (4–3–3) Ederson (Manchester City); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Aymeric Laporte (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool); Paul Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City); Raheem Sterling (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool). Vis mer vg-expand-down

Aaron Wan-Bissaka har vært en regelrett åpenbaring for Crystal Palace.

Nå har Trent Alexander-Arnold også hatt en knallsesong, men personlig hadde jeg gått for Roy Hodgsons mann fremfor Liverpool-backen. Wan-Bissaka er på tredjeplass på taklingsstatistikken, og spiller med en selvtillit og autoritet som er oppsiktsvekkende for en 21-åring.

les også Eriksen hyllet hjemmefansen: – Rett før vi trengte ørepropper

Som midtstopper er Virgil van Dijk udiskutabel, og mannen med 152 vellykkede hodedueller fremstår som komplett i rollen.

I sum har også Aymeric Laporte levert på et nivå som berettiger en plass, selv om det har vært ørlite rusk i det siste.

Andy Robertson er det lite å utsette på.

Om vi gradvis flytter oss fremover, er det bare å applaudere de lyseblå valgene av vinkelvelgeren Bernardo Silva, toppscorer Sergio Agüero (19 mål, åtte målgivende) og alltid farlige Raheem Sterling (17 mål, 10 målgivende).

les også 1,1 milliard er «for billig» for denne karen

Ryddegutten Fernandinho er det også enkelt å argumentere for.

Hva så med resten? Her er det Paul Pogba og Sadio Mané som er de to siste spillerne valgte.

Det åpenbart mest kontroversielle valget er Pogba, Manchester United-spilleren som har variert voldsomt denne sesongen.

Her kan timing for stemmegivning ha spilt inn.

Men om vi skal vurdere sesongen under ett, er det vanskelig å se at totalen han har levert er tilstrekkelig.

Hvem bør inn i stedet?

Georginio Wijnaldum?

Christian Eriksen?

Her er det vanskelig å velge hvor rigid man skal være rundt posisjoner med tanke på totalen, sammenholdt med å plukke de 11 man synes har vært best friere én for én.

Uansett bør én forutsetning være krystallklar.

Den som har vært aller best offensivt bør med på årets lag. Og da MÅ det være plass til Eden Hazard nærmest.

Han har 16 mål og 13 målgivende, og er nær utenomjordisk på sitt beste, men ble ikke plukket ut av spillerne. Det burde Chelsea-spilleren ha blitt.

Hvordan skal man da lande dette? Her er to varianter:

Ett bytte på midtbanen, ett i angrep: Ut med Pogba, inn med Christian Eriksen. Neste endring hadde da vært å ofre Sadio Mané til fordel for Hazard, til tross for at Liverpool-angriperen har tatt kjempesteg i 2018/2019. Trekke ned Hazard: Om man kommer til at Mané tross alt har vært helt fantastisk, er det mulig å vri litt på oppsettet. Hvis vi i stedet velger å definere Hazard som midtbanespiller, blir oppsettet likevel uten Tottenhams danske stjerne. Og alt i alt er det sistnevnte som blir konklusjonen, selv om det gjør litt vondt at Mohamed Salah da ikke er nevnt engang.

Men prioriteringer skal svi, og da blir de elleve utvalgte følgende:

Ederson, Wan-Bissaka, van Dijk, Laporte, Robertson, Fernandinho, B. Silva, Hazard, Sterling, Agüero, Mané.

Hvem ville du valgt?

Hvem skal inn?

Hvem skal ut?

Og ikke minst: Hvorfor?

Publisert: 25.04.19 kl. 19:47