FEM OM GANGEN: Så mange kan Rosenborg, ledet av hovedtrener Eirik Horneland, nå ha på treningsfeltet om gangen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

NISO advarer eliteserieklubbene etter nye treningsråd

Norsk Toppfotball (NTF) gir eliteserieklubbene lov til å trene i små grupper fra og med onsdag. Samtidig hevder spillerorganisasjonen NISO at lag med permitterte spillere ikke kan organisere treningsøkter.

NTF fattet mandag kveld et vedtak om at eliteserie- og obosligaklubbene skal følge myndighetenes råd om uteaktivitet. Det innebærer at de kan trene organisert i små grupper på opp til fem personer så lenge alle holder én meters avstand.

Det bekrefter styreleder Cato Haug til VG. Norske klubbledere fikk beskjed om det nye vedtaket tirsdag morgen. Det gjelder fra og med onsdag 1. april.

Samtidig har ni av 16 eliteserieklubber permittert spillere. NISO-leder Joachim Walltin hevder at de ikke kan organisere økter.

– I utgangspunktet vil dette forandre ting. Men de som har permittert spillerne, kan fortsatt ikke drive treninger. For du kan jo ikke pålegge ansatte arbeidsoppgaver samtidig som du har permittert dem - selv om spillerne skulle ønske å trene. Klubbene som ikke har permittert spillere, har nå en fordel. De kan mye tydeligere gi instrukser for øktene, sier Walltin til VG.

Lei av å vente på myndighetene

Vedtaket kommer etter at Branns sportssjef Rune Soltvedt mandag slo alarm om treningsstoppen i et VG-intervju. Der oppfordret han NTF til å komme med nye retningslinjer snarest, noe de nå har gjort.

I utgangspunktet ønsket fotballen å vente på presiseringer fra helsemyndighetene om treningsregler, men siden dette dro ut i tid, valgte NTF å åpne opp for at klubbene kan følge de gjeldende bestemmelsene fra regjeringen.

– Det er både vår skyld og ikke vår skyld at det har tatt lang tid. Når det har dratt ut så langt i tid, så sier vi at vi følger det som gjelder i dag, så kan man diskutere om det burde skjedd fortere, men nå er det historie, sier styreleder Haug i NTF.

NFF-brev: Helsedirektoratet reagerte

VG var i kontakt med fotballpresident Terje Svendsen om stengte fotballbaner rundt om i landet i går, mandag. Han ønsket da ikke å kommentere saken før NFF hadde fått et svar fra Helsedirektoratet.

I et brev fra fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretør i NFF, Pål Bjerketvedt, til Helsedirektoratet, datert allerede 23. mars, skriver de blant annet:

«I går, søndag 23. mars, ble vi kontaktet av FHI som opprinnelig godkjente treningsrådene tidligere i uken. FHI hadde blitt kontaktet av Helsedirektoratet som reagerte på at toppfotballen

praktiserer treninger som ble oppfattet som i strid med forbudet mot organisert trening».

Deretter sendte toppfotballsjef Lise Klaveness også en epost til Helsedirektoratet to dager senere, 25. mars:

«Videre (...) er de profesjonelle klubbene godt rustet til å sikre 100% kontroll over at spillernes egentrening (alene og/eller i små grupper) skjer innenfor smittefaglig forsvarlige rammer og dermed vil hensikten bak begrensninger av aktivitet bli godt ivaretatt ved de råd vi tidligere har gitt. Det er derfor vanskelig å se at det er tilstrekkelig gode grunner til at nevnte treningsråd for egenaktivitet for profesjonelle spillere/klubber ikke kan tillates innenfor gjeldende forbud», argumenterte NFF-toppen.

