DRØMMEDEBUT: Daniel James (i midten) omfavnes av lagkameratene etter 4–0-målet mot Chelsea søndag. F.v.: Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Jesse Lingard, Harry Maguire og Marcus Rashford. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

United-juvelens personlige tragedie: – Lover at jeg skal gjøre deg stolt

MANCHESTER (VG) Det har vært en sommer full av kontraster for Old Traffords nye walisiske yndling Daniel James (21), som mistet faren sin like før han signerte for Manchester United.

Scenene som utspilte seg etter 21-åringens scoring mot Chelsea søndag ettermiddag, åtte minutter etter å ha blitt sendt inn på banen av Ole Gunnar Solskjær, sier alt om hvor mye øyeblikket betydde – ikke bare for James, men for alle United-spillerne.

Unggutten sprintet mot cornerflagget i lykkerus og ble raskt omfavnet av sine nye lagkamerater, som klemte ham så hardt de kunne og viste med hele ansiktet hvor mye de unnet ham debutscoringen.

les også Solskjær svarer på legendens advarsel: – Rashford er eksepsjonell

På vei tilbake til midtstreken pekte James mot himmelen, en hyllest til hans far Kevan, som døde brått i mai, bare 60 år gammel.

– Ord kan ikke beskrive smerten jeg føler nå. Jeg vil bare at du skal vite hvor høyt jeg elsker deg og hvor mye vi kommer til å savne deg. Du satte et smil på alles ansikt med de dumme vitsene dine og mislyktes aldri i å få noen til å le. Takk for alt du har gjort for meg, jeg kunne ikke bedt om noen bedre. Jeg lover at jeg skal gjøre deg stolt, skrev James i et rørende Instagram-innlegg da.

Og det har han i aller høyeste grad gjort: Tre uker etter den tragiske nyheten ble han offisielt presentert som Ole Gunnar Solskjærs første sommersignering til 15 millioner pund.

Han imponerte under sommerens sesongoppkjøringen og kronet den siste treningskampen, mot AC Milan i Cardiff, i hjemlandet Wales, med en hyllest til faren etter å ha avgjort oppgjøret på straffer.

– Denne var for deg, pappa, skrev James etter kampen, før han gjentok bragden i sin Old Trafford-debut en drøy uke senere, med familien på plass på tribunen.

INNHOPP: Ole Gunnar Solskjær byttet inn Daniel James kun åtte minutter før scoringen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

– Det var virkelig utrolig. Det ville vært fantastisk for ham å være her i dag, men det er han ikke, men det var godt å kunne dedisere det målet til ham. Du kunne ikke skrevet det, sier James i et intervju med Premier League mens han tydelig prøver å holde tårene tilbake.

Ole Gunnar Solskjær var henrykt på James’ vegne etter 4–0-seieren på Old Trafford.

– Sommerens hans virkelig vært preget av opp- og nedturer, som vi alle vet, og å få score det målet foran Stretford End må være et utrolig stolt øyeblikk for ham, sier Solskjær, som er en stor fan av kantspillerens kvaliteter:

– Det handler om hardt arbeid og dedikasjon, og gutten er nøyaktig det man ønsker fra en profesjonell spiller. Han har teknikk, han har farten sin og x-faktor.

Mandag signerte han sin første utstyrsavtale med giganten Adidas, og etter helgens drømmeinnhopp tror mange Manchester United-kjennere at waliseren kan nå en ny milepæl neste mandag kveld, da han er høyaktuell for sin første Premier League-kamp fra start, borte mot Wolverhampton.

Det hadde ingen trodd for et år siden, da den eneste klubben som var interessert i den daværende Swansea-spilleren, var Yeovil Town, som hadde rykket ned fra League Two (nivå fire i det engelske ligasystemet).

Men karrieren til Daniel «Flash» James – kallenavnet den hurtige vingen har fått av sine nye lagkamerater – har gått like fort som bena hans.

Publisert: 15.08.19 kl. 03:37

