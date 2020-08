VENTER I SPENNING: Leder i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik, venter fortsatt på et klarsignal for å starte breddefotballen.

Nesten ingen «fotballsmitte» i Danmark: – Vi burde ha vært i gang forlengst

Mens man i Danmark startet kontakttrening i breddefotballen 13. mai og seriespill 8. juni, vet norske spillere nedover i divisjonene fortsatt ikke om de får starte sesongen.

De gode – for ikke å si positive – erfaringene fra Danmark får lederen i Divisjonsforeningen her hjemme, Kari Lindevik, til å rive seg i håret.

– Etter det vi kjenner til er det ingen som har blitt coronasmittet i forbindelse med fotballkamper. Noen lag har funnet ut at de har hatt en smittet spiller etter kamp. Da har man fulgt myndighetenes anvisninger med smittesporing, testing og lignende, sier kommunikasjonssjef Mads D. Larsen i DBU Jylland til VG.

Breddefotballen i Dansk Boldspil Union var i gang med kontakttrening fra 13. mai og sesongen ble deretter startet 8. juni.

– Erfaringene fra Danmark forteller at vi burde ha vært i gang forlengst, men det har ikke vært mulig å få tillatelse fra myndighetene til å starte opp 3. divisjon. Ideelt sett så skulle vi vært i gang. Nå er vi kommet på prioriteringslisten og må jobbe ut i fra det, sier Kari Lindevik, leder i Divisjonsforeningen, interesseforeningen for 2. og 3. divisjonslagene.

– Vi kan jo rive oss i håret fordi vi ikke har kommet i gang, men helsemyndighetene har stått «steilt» på sitt. Det har ikke vært noen vilje, fastslår Lindevik.

Først 1. september får Divisjonsforeningen beskjed om når man kan komme i gang med kontakttrening.

Selv opererer Divisjonsforeningen med 18. september som en «D-dato».

– Er vi ikke kommet i gang med kontakttrening da så må vi si at løpet er kjørt, at sesongen er historie, bekrefter Kari Lindevik.

For breddefotballen er i ferd med å få dårlig tid. Klubbene i 3. divisjon hadde frist til søndag kveld med å ta stilling et forslag fra Norges Fotballforbund hvor de seks avdelingene splittes i to med 12 avdelinger på syv lag. Så skal det spilles seks kamper før avdelingsvinnerne spiller om opprykk. På den måten kan seks lag rykke opp til 2. divisjon. Nedrykk avklares i «seriespillet».

– Tilbakemeldingene så langt er at de flest har lyst til å få spille kamper og komme i gang selv om det blir en særdeles amputert sesong. Mange er klar for å få oppleve å spille noen viktige fotballkamper i år, så er det de som mener noe om både opp- og nedrykk med en så kort sesong. Klubbene får tenke gjennom forslaget nå, så får vi gå gjennom tilbakemeldingene nå, sier Kari Lindevik.

– Gleder oss

Tilbake i Danmark hvor DBU Jylland dekker rundt halvparten av dansk fotball, forteller kommunikasjonssjef Mads D. Larsen om noen tilbakeslag på veien.

– I de siste ukene har smitten steget en del i Aarhus-området. Det betyr at noen klubber lokalt velger å ta en pause med trening og kamp for øyeblikket, sier Larsen og oppsummerer slik:

– Siden det er først nå vi er kommet i gang med veldig mange lag er det vanskelig å snakke om erfaring og utvikling. Vi vet at mye kan endre seg kjapt. Samtidig tar klubbene ansvar, og vi gleder oss over hver kamp som kan spilles etter nedstengningen i vår.

Høie avventende

Helseminister Bent Høie svarer slik på spørsmål om Norge ser til andre nordiske land når det kommer til oppstarten av breddefotballen der:

– Det er sånn at våre helsemyndigheter baserer sine anbefalinger på internasjonal kunnskap om risiko. I den situasjonen Norge er i nå så har FHI anbefalt at man ikke gjør ytterligere åpninger eller unntak fra enmetersregelen. Så håper vi smittesituasjonen vil endre seg fremover, svarer helseminister Bent Høie.

Publisert: 17.08.20 kl. 07:50

