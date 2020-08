MÅTTE BRUKE VINNERMUSKLENE: Bodø/Glimts Jens Petter Hauge (midt i bildet) og Patrick Berg halte i land seieren mot Rufo og Brice Wembangomo (nummer 19) i Sandefjord søndag. Foto: Fredrik Varfjell

Glimt-Hauges overgangsplan: Gjør som Haaland og Evjen

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Bodø/Glimt 1-2) En håndfull klubber er på banen i håp om å sikre seg Bodø/Glimt-vingen Jens Petter Hauge (20). Nå ligger det til rette for et salg i høst, men at han likevel spiller hos gullfavoritten ut året.

Nå nettopp

Den løsningen blir til ved at Hauge blir solgt i overgangsvinduet som er åpent frem til 5. oktober i de fleste ligaer, men at han samtidig går til Bodø/Glimt på en låneavtale ut 2020-sesongen i Eliteserien.

Det bekrefter både Glimts klubbdirektør Frode Thomassen og spillerens agent Atta Aneke som en plan overfor VG.

Aneke beskriver salg og tilbakelån som «det mest sannsynlige scenariet nå, og agenten tror dessuten Hauge er såpass het at det er større sannsynlighet for at han blir solgt enn at han ikke blir det innen starten av oktober.

– Ja, det vil jeg si. Det er mange klubber som har meldt interesse nå. Så er utgangspunktet vårt at han skal spille i Glimt ut året, sier Aneke.

les også Saltnes sikret sliteseier for Bodø/Glimt: – Har stagnert litt

Bodø/Glimt gjorde nøyaktig det samme i fjor med Håkon Evjen, da midtbanespilleren ble hentet for 25 millioner av AZ fra nederlandske Alkmaar. Også Erling Braut Haaland tok et halvår ekstra på lån i norsk fotball etter at han ble solgt av Molde til østerrikske Red Bull Salzburg sommeren 2018.

– Det er en god løsning og noe vi har gjort før, sier Thomassen – som riktignok påpeker at det Bodø/Glimt har ingen konkrete bud inne på spilleren.

– Blir Hauge en dyrere spiller enn Evjen (25 millioner)?

– Det er ikke alltid det er snakk om pris. Det skal være timing og det skal være rett for alle. Jens Petter har vært fantastisk for oss, og vi er veldig glade for at han skal spille ut sesongen for oss, sier Thomassen.

Byttet rolle

Så fantastisk var riktignok ikke Hauge i serielederens natugresstriumf mot Sandefjord søndag. Men likevel var han avgjørende for at Bodø/Glimt knep til seg tre poeng i en slitekamp mot Martí Cifuentes' Sandefjord.

Trener Kjetil Knutsen satte vingen Hauge ned på midtbanen, og fra indreløperposisjon dro han opp angrepet, som endte med at den innbyttede Ola Solbakken satte opp Ulrik Saltnes til seiersmålet.

– En rolle jeg kan spille av og til. Jeg spilte på det Lerkendal også. Jeg er en offensiv spiller og kan bekle flere roller. Det er viktig i dagens fotball, sier Hauge.

På tribunen satt Manchester Uniteds faste speider i Skandinavia, danske Tommy Møller Nielsen. Han var også på plass på Sarpsborg-Molde lørdag, og søndag krysset United-speideren altså Oslofjorden og fikk se på Hauge og lagkameratene sikre sesongen 12. trepoenger etter 14 kamper.

– Det er gøy å bli lagt merke til. Men jeg har fokus på det jeg skal gjøre på banen. I dag er jeg ikke fornøyd med egen innsats. Jeg har fokus på å komme tilbake til det nivået jeg vet jeg har inne, sier Hauge.

Etter å ha signalisert negativt overfor belgiske Cercle Brugge tidligere i sommer, bekrefter han at det har dukket opp nye muligheter for å flytte.

les også Glimt-helten inspirert av lagkameraten: – Noe jeg også vurderer

Også Hauge ser positivt på å fullføre gulljakten med Glimt som «leiesoldat» dersom det blir overgang i høstens vindu, som er utsatt som følge av coronapandemien.

– Ja, vi vet at det er en mulighet som er gjort før, og som klubbene helt sikkert går med på om det blir aktuelt, sier Hauge, som åpner opp om at han har snakket med klubber i det siste – og beskriver det som en kartlegging han gjør sammen med agenten sin.

– Det er veldig spennende klubber. Når det er konkret, da snakker vi og diskuterer litt. Det har vi gjort flere ganger i det siste, sier Bodø/Glimt-spilleren til VG.

Laget hans nekter fortsatt å tape: Med Saltnes’ matchvinnergoal sikret de en sliteseier, sesongens sjette med ett mål og har syv poengs forsprang til serietoer Molde.

Men Sandefjord yppet seg mot serielederen i 2. omgang. Spissen Sivert Gussiås utlignet rett etter pause, og senere i omgangen satte prøvde William Kurtovic seg på denne frekkisen:

Publisert: 17.08.20 kl. 07:30

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

