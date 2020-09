Kommentar

Corona-naiviteten uten ende: Nå må NFF våkne

Av Leif Welhaven

Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt er øverste valgte leder og øverste ansatt i Norges Fotballforbund. Foto: Frode Hansen

Selv om Norges Fotballforbund er presset av misfornøyde medlemmer, er det på høy tid å trekke nødvendige konsekvenser av tiden vi lever i. En meter er fortsatt en meter.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det har ikke vært enkelt å være idrettsleder siden viruset rammet og lammet. Særlig har landets største særforbund havnet i en uvanlig krevende spagat. NFF skal både være en ansvarlig samfunnsaktør og en lobbyorganisasjon for medlemmenes interesser. I dette spennet har det nok dessverre blitt litt for fristende å innta en naiv og «intern-populistisk» tilnærming til corona.

Absolutt ingenting tyder på at myndighetene kommer til å gå bort fra den generelle enmetersregelen med det første, andre eller tredje. Den har da også vært rimelig vellykket alt i alt.

Regjeringens strategi er på å holde coronasituasjonen under kontroll og ta affære ved nye utbrudd, og på sensommeren har situasjonen vært krevende. Hva gjelder en gradvis åpning av samfunnet, har prioriteringen vært helt tydelig på å sette næring og barn og unge først.

les også Vet ikke om EM-kvalik-kamp blir spilt

Alt tatt i betraktning ville det vært merkelig dersom det om noen dager, under de rådende omstendigheter, brått blir klarsignal for kontakt mellom titusener av fritidsfotballspillere.

Hvor hensiktsmessig er det da at NFFs kommunikasjon kan bidra til å spre falske forhåpninger hos bredden? Hadde det ikke vært bedre å sette en tydelig strek for sesongen for lengst, og heller rette fokuset mot en best mulig gjenreisning i 2021?

Aller snodigst i serien av merkelige valg, var det generalsekretæren gikk ut med 11. august. Da ble det skriftlig uttalt at NFF mener at «fotballen ikke trenger et unntak fra 1-metersregelen».

les også Ny coronabekymring for toppfotballen: – Kan få store konsekvenser

Definisjonen av hva som utgjør «en meter» ble først knesatt i 1793. Den detaljerte utregningen har vært et tema i matematiske kretser over tid, det finnes internasjonale prototyper og per 2020 er det liten tvil om hva måleenheten består i. Altså en helt annen avstand enn det er mulig å holde når man spiller fotball.

Selv om det er kortvarig kontakt og andre mulige momenter å argumentere med her, er det åpenbart at det ikke er mulig å både følge myndighetenes anbefaling og spille kontaktfotball samtidig.

Da blir det direkte snodig at NFF valgte en slik linje utad om åpenbart inkompatible størrelser.

les også Det er ekstremt skjørt

Nå er det selvsagt ikke lett å være NFF-topper i 2020, i en tid da det har ulmet i rekkene fra breddemiljøene, som opplever frafall og er satt på sidelinjen. Frustrasjonen er fullt forståelig, for alle fotballinteresserte ønsker selvsagt å komme i gang igjen.

På flere plan har fotballforbundet gjort en prisverdig jobb gjennom innsatsen for coronabevissthet, for eksempel gjennom utstrakt kursing. Gjennomføringen for eliten har vært solid etter at bønnen om grønt lys der ble innfridd.

Men spørsmålet er om den kampanjelignende innsatsen for å få alt i gang i sommer, med en tidvis ekstremt innbitt masing, har vært en spesielt klok strategi.

Historien viser tross alt at samfunnet, også etter “#fåhelebreddenigang”-kampen til NFF, har fått problemer med virusets standhaftighet. Sentralleddet i Norges idrettsforbund har her kommet bedre ut av det, med en mer edruelig og mindre aktivist-preget holdning i det offentlige rom.

les også Landslaget måtte droppe kartlegging: – Et etisk og moralsk dilemma

Ja, det er for all del grunn til å debattere både valg av tid for åpning av grenser, oppførsel på byen og om det var nødvendig å særbehandle Tom Cruise.

Men da bør diskusjonen handle om hvorvidt slike ting burde vært unngått av myndighetene, ikke om enmetersregelen plutselig burde vært fraveket for en så betydelig aktivitet under så usikre omstendigheter.

Ingen ønsker å være i situasjonen vi er i, men vi er nå en gang her.

Og da blir det noe rart over at Norges Fotballforbund så sent som denne uken fabler om å få starte kontakttrening for bredden om en drøy uke eller to, og å få på plass seriespill med start (!) i oktober.

Tror folk virkelig på noe slikt selv i korridorene på Ullevaal?

Nå er det dessuten klart at NFF utsetter en deadline for en avgjørelse om cupen til 10. september. Det fremstår meningsløst, da det uansett er illusorisk med en verdig cupturnering i 2020.

Forbundet burde hatt mer enn nok med å sikre gjennomføringen av et allerede skjørt program for det som er satt i gang her hjemme, samt arbeidet med en meget usikker landslagshøst.

Men beslutningsvegringen rundt upopulære temaer, som å konstatere overfor sine egne at viruset vant på mange fronter denne sesongen, er skremmende stor på Ullevaal stadion.

Dessverre.

Publisert: 03.09.20 kl. 18:12