PÅ REISE: Ole Gunnar Solskjær skal ha dratt fra Manchester til Østerrike. Foto: PA Images

Opplysninger til VG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg fredag

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (46) skal fredag ha dratt til østerrikske Salzburg, der Erling Braut Haaland (19) holder til. Det får VG opplyst.

Ifølge VGs informasjon reiste Solskjær fra Manchester til Salzburg tidlig fredag morgen. Pappa Alfie Haaland (47) skal ha vært på plass da Solskjær ankom den østerrikske alpebyen.

Etter en kort visitt skal Solskjær ha returnert til England. Dette skjer to dager etter at spissfenomenet fra Jæren, 19 år gamle Erling Braut Haaland, besøkte de tyske storklubbene Borussia Dortmund og RB Leipzig.

Etter 28 mål på 22 kamper har Braut Haaland blitt omtalt som Fotball-Europas mest ettertraktede spiller i høst.

– Jeg håper du har forståelse for at jeg ikke kan kommentere alle ryktene som går nå, sier Alfie Haaland til VG.

Han legger til at han er på Bryne fredag kveld og ser «Norske Talenter» med barna sine.

HET: Braut Haaland er her i aksjon mot Liverpool i Champions League tirsdag denne uken. Foto: Michael Dalder

Kan bli gjenforent

Manchester United opplyser til VG at førstelaget ikke har hatt trening fredag. Spillerne møtte likevel på Carrington. Billedbyrået «PA Photos» sendte ut bilder av 17 mann på vei til treningsanlegget. Mot det som vanligvis er tilfelle, var det ingen bilder av Solskjær.

Ifølge VGs opplysninger, var kristiansunderen altså i Salzburg.

Solskjær hentet Braut Haaland for første gang i 2017. Da kom spissen til Molde fra barndomsklubben Bryne. Overgangen til Salzburg ble klar i fjor sommer, men Haaland ble i Molde ut sesongen.

Nylig har britiske medier spekulert i at United er favoritter i kampen om Haalands underskrift.

I så fall kan det gå mot en gjenforening for to av Norges mest omtalte idrettsprofiler i en av verdens største klubber ett år etter at de samarbeidet sist.

GODT FORHOLD: Haaland og Solskjær gir hverandre en god klem under tiden i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

På spillerjakt

Etter Manchester Uniteds 4–0-seier over AZ Alkmaar torsdag kveld, sa Solskjær at han ønsker to til tre nye ansikter i tiden som kommer.

– Vi er ute etter å forsterke oss i mange posisjoner. Hvis du ser på troppen vår sammenlignet med de andre, så trenger vi fortsatt to eller tre spillere for å ha nok spillere til å kunne rotere gjennom en lang sesong. Dere får nok se hva vi signerer.

På VGs spørsmål om det har skjedd utvikling i det siste som gjør at han er mer optimistisk i forkant av januarvinduet, svarte Solskjær:

– Jeg sa ikke januar, gjorde jeg? Jeg sa fremover. Spillerne vi følger, er langsiktige overgangsmål. Hvis noe dukker opp som en kortsiktig løsning, så kanskje. Vi tenker alltid langsiktig. Januar er alltid vanskelig, men vi er alltid på utkikk.

TIDLIGERE LANDSLAGSKOMPISER: Alfie Haaland og Solskjær spilte sammen for Norge. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Stor interesse

Solskjær hadde en fantastisk start på karrieren som manager på Old Trafford, men mot slutten av forrige sesong gikk det tyngre. Denne høsten har 46-åringen tatt rødtrøyene videre i Europa League og ledet dem til en foreløpig 5. plass i Premier League.

Parallelt har Braut Haaland utviklet seg til å bli en målmaskin på europeisk toppnivå med 28 mål på 22 kamper for Salzburg – inkludert åtte nettkjenninger i Champions League.

Salzburg-direktør Christoph Freund har bekreftet over VG at prestasjonene har gjort mange storklubber interessert.

NÆRE: Solskjær gliser til Haaland etter at en kamp spissen spilte for Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Svært godt forhold

Braut Haaland har selv fortalt VG at Solskjær har betydd mye for ham som trener og person, etter at han flyttet fra barndomshjemmet på Bryne til Molde allerede som 16-åring.

– Han har spilt en veldig stor rolle for meg. Måten han var med meg, hvordan han trente meg og det han lærte meg ... Det har en veldig stor betydning for at jeg er den jeg er i dag, sa Braut Haaland til VG i januar.

19-åringen kan nå ha spilt sin siste kamp for Salzburg. Klubben opplyste på en pressekonferanse torsdag at Braut Haaland ikke er med mot Hartberg denne helgen. Etter den matchen venter en to måneder lang vinterpause i Østerrike.

En eventuell overgang kan tre i kraft når transfervinduet åpner i januar.

Publisert: 13.12.19 kl. 22:49 Oppdatert: 13.12.19 kl. 23:00

