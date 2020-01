Jahanbakhsh med drømmescoring – Brighton med Solskjær-håndsrekning

(Brighton – Chelsea 1–1) Frank Lampards Chelsea hadde tilsynelatende full kontroll og lå an til å starte 2020 med tre poeng. Så snudde Alireza Jahanbakhsh ryggen til mål.

Og det som skjedde i sekundene etter, kan bare betegnes som fotballkunst. Alireza Jahanbakhsh kastet seg i været og brassesparket ballen på vakkert vis i det lengste hjørnet.

Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga sto fastgrodd på streken, og kunne bare se iranerens akrobatiske forsøk gå i mål. Jahanbakhsh satte seg på kne, strakk armene i været og så nesten litt målløs ut over praktscoringen.

– Vi har faktisk, seriøst, sett et av tiårets mål fra Jahanbakhsh, skriver den gamle spisshelten Gary Lineker på Twitter.

Premier League har sett noen fantastiske scoringer siden åpningsrunden den 15. august i 1992. Det er i dag nøyaktig 10 000 dager siden – og Jahanbakhsh markerte jubileet på best tenkelig vis.

PRAKTSCORING: Alireza Jahanbakhsh virket selv å være overrasket etter drømmescoringen. Foto: Gareth Fuller / PA

Solskjær-håndsrekning

Drømmetreffet sørget for at det endte 1–1 i Øst-Sussex, og med en sterk årets mål-kandidat på årets aller første dag, ga Jahanbaksh Manchester United og Ole Gunnar Solskjær en skikkelig håndsrekning i kampen om en topp fire-plassering.

For hadde Frank Lampard & co. gått seirende av Amex Stadium-gresset, ville avstanden mellom Chelsea og Manchester United vært på syv poeng. Nå er den i stedet på fem, og om Solskjærs gutter slår Mikel Arteta og Arsenal onsdag kveld, vil bare to poeng skille lagene.

Det så lenge lovende ut for Chelsea, som ledet kampen i 74 minutter.

Kapteinen tok ansvar for Chelsea på Amex Stadium. I sin 100. kamp som Chelsea-kaptein, scoret César Azpilicueta kampens første mål etter ti minutter, da han var på rett plass til rett tid etter en corner.

Tammy Abraham kom til avslutning inne i feltet, men forsøket ble reddet på strek. Men Aaron Mooys klarering satte både Mooy selv og målvakt Mat Ryan ut av spill, og dermed fikk Azpilicueta en enkel oppgave med å score Chelseas første mål i 2020.

Men det endte uavgjort på Amex Stadium, takket være Alireza Jahanbakhsh.

Nyland-innhopp

I den andre kampen som ble spilt klokken 13.30, vant Aston Villa 2–1 borte mot Burnley. Wesley og Jack Grealish scoret målene for Villa, mens Chris Wood satte inn Burnleys mål.

Ørjan Håskjold Nyland ble byttet inn etter 85 minutter, etter at Tom Heaton pådro seg en kneskade.

Publisert: 01.01.20 kl. 15:24 Oppdatert: 01.01.20 kl. 15:37

