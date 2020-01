Solskjærs United må spille omkamp i FA-cupen: – Vi så sløve og slitne ut

WOLVERHAMPTON (VG) (Wolverhampton – Manchester United 0–0) Det allerede svært intense kampprogrammet til Ole Gunnar Solskjær (46) ble nettopp enda tøffere.

Uavgjort borte mot Wolverhampton i FA-cupens tredje runde betyr nemlig at lagene må spille omkamp for å avgjøre hvem som går videre.

Mest sannsynlig finner den sted om halvannen uke, tirsdagen eller onsdagen mellom seriekampene mot Norwich og Liverpool, på Old Trafford.

– Vi spilte ni kamper i desember, så vi kan vel bare fortsette. Det er bare programmet vi er inne i. Vi må akseptere det. Jeg er imponert over hvordan spillerne håndterer det, sier Solskjær og fortsetter:

– Det er naturlig at man i blant får en andreomgang som vi hadde i dag. Jeg synes vi så sløve og slitne ut.

Wolverhampton så ut til å ha avgjort kampen et kvarter før slutt, men VAR avslørte at Matt Doherty hadde styrt ballen i mål ved hjelp av armen, så målet ble annullert.

– Jeg tror ballen var på vei inn i mål, men den traff armen. Sånt skjer, sier Wolves-manager Nuno Espírito Santo.

– Vi slapp unna fordi han timet headingen sin feil og traff armen, sier Solskjær.

IKKE GODKJENT: VAR annullerte Matt Dohertys scoring. Foto: CARL RECINE / Reuters

Det var tydelig før kampstart at dette ikke var sesongens høyest prioriterte oppgjør for noen av lagene, etter et belastende juleprogram og viktige kamper de neste ukene.

Solskjær gjorde syv endringer på laget sitt, sparte spillere som Marcus Rashford, Fred og Aaron Wan-Bissaka, og startet med tre tenåringer: Brandon Williams, Mason Greenwood og – mest overraskende – Tahith Chong.

Wolverhampton startet også uten flere nøkkelspillere og gjorde fire endringer på laget.

Det bidro til en tannløs forestilling; flamme- og lysshowet ved innmarsjen sto for den største underholdningen på Molineux.

Hjemmelagets Matt Doherty noterte seg for førsteomgangens eneste skudd, men Uniteds vikarierende keeper Sergio Romero leverte en strålende redning.

Den store snakkisen før pause, uten særlig konkurranse, kom da Brandon Williams gikk i bakken i 16-meteren etter tilsynelatende å ha blitt felt av Leander Dendoncker. Situasjonen ble vurdert av VAR, men raskt avfeid, noe Solskjær så ut til å være svært misfornøyd med.

Etter kampen var han mildere i tonen.

– VAR kan ikke si at det er en klar og tydelig feil, så de kan ikke endre avgjørelsen i ettertid. Jeg synes vi det kunne blitt dømt straffe, men det er ikke slike situasjoner VAR er til for, så jeg har ingen klager, sier nordmannen.

Da laget hans fortsatt ikke hadde prestert et eneste skudd på mål midtveis i andre omgang, valgte nordmannen å ta grep: Rashford og Fred kom inn for Tahith Chong og Daniel James.

TOK GREP: Ole Gunnar Solskjær kastet innpå Marcus Rashford. Det ga nesten uttelling. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Byttet satte umiddelbart fart på Uniteds angrepsspill, og Rashford var centimetere unna å score på sin første involvering, men avslutningen hans – via en Wolves-spiller – spratt i tverrliggeren.

Hjemmelaget slapp jubelen løs da Doherty så ut til å ha stanget ballen i mål, men reprisene viste at ballen gikk via armen hans, og VAR annullerte scoringen.

«Fuck VAR», sang Wolverhampton-fansen.

Banne gjør nok Solskjær og Espírito Santo også; omkamp var nok det begge aller helst ville unngå.

