GOD STEMNING: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola så ut til å ha funnet tonen da de møttes på Etihad Stadium i desember, men det hindrer dem ikke i å sende små stikk til hverandre før tirsdagens ligacupkamp. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Dette irriterer Solskjær seg over: – Best om jeg ikke snakker om det

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) håper dommerne kan beskytte spillerne hans mot kyniske taklinger fra Manchester City.

«Tactical fouls», som innebærer at man bevisst lager et frispark for å hindre en kontrings- eller scoringsmulighet for motstanderen, har blitt et tilbakevendende tema når Solskjærs United møter Pep Guardiolas City.

Da de to managerne møttes for første gang, i april i fjor, klarte Solskjær å hisse på seg byrivalen ved å snakke om City som et aggressivt lag som lager mange kyniske frispark.

– Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke. Nei. Laget mitt er ikke bygget til å tenke på den måten. Ikke i det hele tatt, sa en irritert Guardiola dagen før han ledet City til en viktig 2–0-seier over United på vei mot ligatittelen.

På Solskjærs pressekonferanse i forkant av tirsdagens Manchester-derby i ligacupen ble dette igjen tatt opp av en journalist. Denne gangen var nordmannen mer forsiktig, selv om han ikke virket misfornøyd med at temaet ble tatt opp.

Etter å ha forklart viktigheten av å spille seg forbi det første pressleddet til City, som ofte er veldig vanskelig, fikk han spørsmål om det også handler om å hindre at motstanderen klarer å lage taktiske frispark.

– Nettopp. Sist klarte vi å spille oss forbi presset deres, og hvis du teller antall frispark, så tror jeg ikke det var så mange. Det er en stor greie, sier Solskjær.

– Noen ganger ser jeg på dommerne under kampene våre, for selv om det bare er små forseelser, så har det vært lag som har stoppet oss ved å lage disse små frisparkene. Det har hindret oss i å vise hvor gode vi er i angrep. Men denne gangen var det ikke jeg som tok det opp, det var dere.

Han mener spesielt én United-spiller er utsatt for å bli stoppet på regelstridig vis: Lynvingen Daniel James.

– Det har vært en del taklinger på James. Det er best om jeg ikke snakker om det, men dommerne må ta en titt på det når spillere med hans fart slår ballen forbi en motstander og blir sparket ned. Selvfølgelig bør det være gult kort, sier Solskjær.

VANSKELIG Å STOPPE: Daniel James’ raske ben skaper ofte trøbbel for forsvarsspillere. Det kan Brightons Lewis Dunk skriver under på. Foto: Phil Oldham / PA Images

Guardiola gjentok på sin pressekonferanse nok en gang at han «aldri har hatt et eneste møte der jeg har bedt spillerne mine lage taktiske frispark».

– Noen ganger skjer det fordi de er så raske. Når du mister ballen kommer du noen ganger for sent inn og lager et frispark. Hvis folk fikk bestemme, hadde laget vårt sikkert blitt husket for taktiske frispark, sier Solskjær syrlig.

Han blir konfrontert med at hans tidligere assistent Mikel Arteta, som nå er Arsenal-manager, ba City-spillerne om bevisst å lage frispark hvis motstanderen fikk kontringsmuligheter, under en pauseprat vist på Amazon-dokumentaren «All or Nothing: Manchester City».

– Du må dra til London og spørre ham, sier Guardiola.

– Vanligvis har vi ballen 62 prosent av kampene. Når du har ballen, kan du ikke lage frispark. Vanligvis er det de som ikke har ballen mest, som lager flest frispark. Når det skjer, er det fordi det andre laget er godt, og vi er sent ute, sier han.

– Jeg trener aldri på taklinger, og jeg trener aldri på taktiske frispark. Å tenke på det er å kaste bort tiden.

Tirsdag kveld leder Guardiola sitt Manchester City borte mot Solskjærs United i den første av to semifinaler i ligacupen. Kampen starter klokken 21.00 og vises på Viasport 1.

Publisert: 06.01.20 kl. 23:31

