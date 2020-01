BYTTER KLUBB: Ronny Deila skrev treårs kontrakt med Vålerenga i starten av desember. Nå er han klar for New York City FC. Foto: New York City FC

Deila ferdig i Vålerenga og overtar New York City: – En drøm for meg

Bare uker etter at Ronny Deila (44) forlenget kontrakten med Vålerenga, blir han ny trener i New York City FC.

Det bekrefter både Vålerenga og Deilas nye klubb på sine hjemmesider mandag.

– Jeg takker for tre flotte og innholdsrike år i Vålerenga. Jeg har truffet mange fantastiske mennesker. Vi skulle jobbe videre sammen, men i romjulen dukket denne mulighet opp. Når vi nå har kommet til enighet, er dette en mulighet jeg ikke kan si nei til, sier Ronny Deila i en pressemelding.

– Det var som en drøm gikk i oppfyllelse at jeg får trene en spennende klubb i en fantastisk by, sier nordmannen til New York Citys hjemmeside.

– Vi har gjort en grundig jobb i vår søk etter en ny trener og er sikker på at vi har funnet den rette for New York City FC, sier MLS-klubbens direktør Brad Sims om Deila-ansettelsen.

Telemarkingen skulle egentlig overta for daværende Vålerenga-trener Kjetil Rekdal fra og med sesongstart 2017, men gikk inn allerede mot slutten av 2016-sesongen. Dernest har han ledet Oslo-klubben til plasser midt på tabellen: Nummer 8 i 2017, nummer 6 i 2018 og nummer 10 i fjor. Med ett år igjen av den opprinnelige avtalen forlenget altså klubben med Deila i desember, selv om resultatene ikke har vært helt i takt med målsettingene, iallfall ikke i 2019.

Da var Deila klar på at topp fire var målet, men i stedet gikk klubben på en resultatrekke på hele 12 kamper uten seier i Eliteserien denne høsten.

– Jeg er sikker på stor suksess i fremtiden for Vålerenga. Det er lagt et godt fundament og klubben har landets beste akademi, og jeg ønsker alle i og rundt Vålerenga lykke til videre, sier Ronny Deila.

Om sitt nye USA-prosjekt sier nordmannen at den etablerte spillestilen i klubben står nært slik han selv ønsker å fremstå.

– Jeg er en veldig angrepsvillig trener. Vi ønsker å ha ballen så mye som mulig, men vil også prøve å være direkte når du har de mulighetene, lover Deila.

New York City FC har vært uten hovedtrener siden Pep Guardiolas tidligere Barcelona-, Bayern München, og Manchester City-assistent Domènec Torrent forlot klubben i november. Deilas nye New York-klubb har samme eier som Manchester City; Abu Dhabi-baserte City Football Group. De eier flere fotballklubber rundt om i verden. Torrents forgjenger var Patrick Vieira, som avsluttet sin aktive karriere i Manchester City.

