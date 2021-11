FIFA-PRESIDENT: Gianni Infantino.

FIFA-presidenten skrøt av Qatar samme dag som NRK-journalister ble arrestert

Samme dag som NRK-profilene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) ble arrestert i Qatar, skrøt FIFA-presidenten om hvordan forholdene i landet har forbedret seg.

Av Vilde Haugen

I et intervju med CNN mandag uttalte FIFA-president Gianni Infantino at han har sett en «stor utvikling» i Qatar i forkant av fotball-VM.

– Jeg har sett den store utviklingen som har skjedd i Qatar, og som har blitt anerkjent av fagforeninger rundt om i verden og av internasjonale organisasjoner, sier Infantino i intervjuet.

FIFA-presidenten ble stilt til veggs vedrørende menneskerettighetsproblemer i landet. En ny rapport fra International Labour Organization (ILO) avslørte at minst 50 arbeidere døde i Qatar i 2020 og at 37 600 led av mindre eller alvorlige skader.

Rapporten hevder videre at landets etterforskning av disse arbeidsrelaterte dødsfallene var utilstrekkelige. Samtidig har flere andre organisasjoner påstått at migrantarbeidere involvert i VMs infrastrukturprosjekter har blitt mishandlet og misbrukt.

– Arbeiderne ser ikke endringene

Amnesty Norges generalsekretær, John Peder Egenæs, mener at fremskrittene i landet ikke har vært så betydningsfulle i praksis.

– Det er vedtatt en del lovendringer, så det er ikke usant at det har kommet mange fremskritt, sier Egenæs og fortsetter:

– Men som Amnesty påpeker hele tiden, så opplever arbeiderne på bunnen ikke disse positive endringene. I praksis endres ikke lover like raskt på bakken, som det vi ser på papiret, sier Egenæs.

Flere av reformene har også blitt reversert, påpeker Egenæs, noe organisasjonen omtalte i en fersk rapport 16. november.

– Tidligere kunne du ikke bytte jobb uten arbeidsgivers tillatelse, men det ble vedtatt at ansatte har rett til å bytte jobb mot en oppsigelsestid. Men det vi ser nå er at det fortsatt er vanlig praksis at eventuelle nye arbeidsgivere og også arbeidsdepartementet krever tillatelse fra den opprinnelige arbeidsgiveren dersom noen ønsker å bytte jobb, sier han.

– I tillegg har det også utviklet seg en forretningsmulighet, hvor arbeidsgivere faktisk krever penger av de ansatte dersom de ønsker å bytte jobb.

KAN IKKE OVERSES: Amnesty Norges generalsekretær, John Peder Egenæs, mener at FIFA ikke kan overse arrestasjonen av de to NRK-profilene.

– Må anerkjenne det positive

Infantino erkjenner i intervjuet med CNN at «mer må gjøres» når det kommer til arbeidsforholdene i Qatar.

– Det er selvfølgelig mer som må til, og det er åpenbart en prosess. Men jeg tror vi med sikkerhet kan si at uten verdensmesterskapet og søkelyset det har gitt oss, ville denne prosessen tatt mye mer tid.

FIFA-presidenten sier videre at dersom en ønsker å oppmuntre til endring i landet, er det viktig og også anerkjenne det positive som allerede har skjedd.

– Vi må se på konkrete tall og fakta som gir den nødvendige kritikken, men alltid prøve å være konstruktiv og se på hva som allerede er gjort, og hva som kan gjøres i en mer positiv forstand.

Egenæs understreker at Infantino sannsynligvis ikke var underrettet om arrestasjonen av NRK-journalistene på det tidspunktet han ble intervjuet av CNN.

– Det er noe vi må ta med i betraktningen, men vurderingen hans står jo, likevel. Infantino har på enkelte måter rett, men jeg tror nok ikke Qatar føler presset vi skulle ønske de gjorde basert på intervjuet han ga til CNN.

VG har kontaktet Infantino direkte samt FIFAs kommunikasjonskontor for en kommentar vedrørende arrestasjonen, men har ikke fått respons.

HJEMME IGJEN: NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani tas i mot av familie, venner og NRK-kollegaer på Gardermoen onsdag morgen, etter hjemkomst fra Qatar der de ble arrestert i forbindelse med en reportasjereise.

– Regimet som slår tilbake

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani landet onsdag morgen på Kastrup i København – uten personlige eiendeler – etter å ha blitt løslatt fra glattcelle i Qatar.

Arrestasjonen har utløst kraftige reaksjoner.

Qatarske myndigheter sier onsdag at grunnen til at journalistene ble arrestert var at de tok seg inn på privat område og filmet uten tillatelse. NRK er ikke enig i fremstillingen.

– Å bli arrestert i 32 timer for å ha vært på privat grunn er ikke noe som vanligvis ville ha skjedd. Dette er rett og slett regimet som slår tilbake, slik jeg ser det, sier Egenæs til VG.

Amnestys generalsekretær sier videre at FIFA ikke kan overse situasjonen som har oppstått.

– Dette må snakkes om, og det må snakkes om nå. Dette rører ved kjernen av det FIFA tjener penger på, nemlig mediedekning. Og det rører ved kjernen ved det mediene er opptatt av, nemlig pressefriheten. Dette er noe de rett og slett ikke kan la ligge.

Egenæs håper at arrestasjonen ikke skremmer mediehus fra å være kritiske ovenfor Qatar og FIFA fremover.

– Arrestasjonen er et tydelig signal til journalister om at de må være forsiktig, men jeg håper at NRK ikke blir stående alene som medieselskap i å være kritiske ovenfor FIFA og Qatar. I stedet for å få den nedkjølende effekten de er ute etter, håper jeg dette fører til at medieselskapene blir enda mer på ballen.