Dommer innrømmer feil etter Godset-annullering

(Aalesund – Strømsgodset 1–0) Sigurd Haugen ble matchvinner for Aalesund. Etterpå handlet alt om dommerens annullering av Strømsgodsets nettkjenning.

Hoveddommeren innrømmer overfor VG at scoringen aldri skulle vært annullert.

Godset-leiren var rasende på dommerteamet.

– Pinlig dømming, freste Gustav Valsvik til Discovery+ etter kampen.

Det var Godset-kapteinens nettkjenning sent i 2. omgang som ble avvinket for offside av assistentdommer Monica Brun Løkkeberg.

– «Live» vurderer vi at ballen går via en Aafk-spiller (deflection) og at Godset-spiller skal straffes for offside om han er i offsideposisjon. Etter å ha sett bilder etter kamp skulle målet blitt godkjent, skriver dommer Marius Hansen Grøtta i en SMS til VG søndag kveld.

DØMT OFFSIDE: Valsvik (Godset-spilleren lengst til høyre) dømmes offside i denne situasjonen.

Det tok noen sekunder før det ble vinket, og Valsvik hevder at assistentdommer uttalte overfor en Godset-spiller at målet ble annullert etter at Brun Løkkeberg så situasjonen på storskjermen på stadion.

Den påstanden avfeier Hansen Grøtta.

– Hvem bruker storskjerm for å ta feil vurdering? Hadde vi fått lov, hadde vi vurdert annerledes, skriver hoveddommer Hansen Grøtta til VG.

MISFORNØYDE: Strømsgodset-spillerne var ikke enige i dommerteamets annullering av Valsviks nettkjenning.

Strømsgodset kom til Aalesund vel vitende om at en seier ville sende dem opp på medaljeplass, forbi Viking. Men Aalesund og deres suverene toppscorer Sigurd Haugen ville det annerledes.

Tidlig i annenomgang skar Haugen seg innover i banen stormende mot flere Godset-forsvarere som ikke maktet å stanse den raske 24-åringen. Viljar Myhra og en fortvilet forsvarsrekke måtte se ballen rulle inn i nettmaskene.

Det var Haugens syvende scoring i årets eliteseriesesong.

Kampens første store sjanse kom da Simen Bolkan Nordli leverte en strøken pasning til Isak Määttä, som slo et godt innlegg til en fri Simen Rafn. Sistnevnte hadde massevis av tid, men avslutningen mot det halvåpne målet gikk et stykke til side for mål.

Haugen fikk flere muligheter med Nordli og Kristoffer Barmen som hovmestere, men det ville seg ikke for tangotrøyenes toppscorer i innledningen.

SLØSTE: Sigurd Haugen hadde flere gode sjanser i 1 omgang.

Aalesund gikk dermed noe skuffet med null mål i protokollen i garderoben, men etter sidebytte tok det ikke lang tid før Haugen sendte hjemmelaget i føringen etter et flott soloraid.

Valsvik trodde han utlignet for bortelaget med kvarteret igjen å spille, men linjedommer vinket offside etter noe betenkningstid.

Johan Hove fikk en kjempesjanse like før slutt til å utligne fra kloss hold, men det var en svak avslutning.

Aalesund klatrer til en syvendeplass – ett poeng bak fjerdeplasserte Godset.