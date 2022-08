Fantasy Premier League Gameweek 5: Nå begynner kaoset – dette må du gjøre nå

Ukens midtukerunde er starten på en lang periode med stor rotasjonsrisiko. Vi ser nærmere på hvordan du bør angripe ukene som kommer.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

For mange var det en frustrerende runde hvor Liverpool vant 9–0 uten at Mohamed Salah (13.0) var involvert i et eneste målpoeng, til tross for at han hadde to enorme sjanser med en samlet xG på hele 1.