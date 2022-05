Kommentar

Svarene lar naturlig nok vente på seg

GLEDER SEG? Erling Braut Haaland på vei inn på mandagens pressekonferanse på Ullevaal, tett fulgt av landslagssjef Ståle Solbakken.

ULLEVAAL STADION (VG) Det heter seg at en politiker var så treg med svaret sitt, at stilte du et spørsmål i Dagsrevyen så kom svaret i Kveldsnytt. Når det gjelder Erling Braut Haaland tar det nye tre måneder ...

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Han gned seg i hendene, kikket på den fremmøtte pressen - og smilte, på vei inn til en plass på podiet på Ullevaal stadion. Var den ironisk, den «gniingen»?

Mandag var dagen, dagen da Erling Braut Haaland (21) endelig skulle «prate». Det hadde landslagssjef Ståle Solbakken annonsert - i mars, da Haaland slapp å møte presse og media.

Det hadde gått tre måneder siden Solbakkens lovnad.

– Under juni-samlingen får dere svar på alle spørsmålene deres, sa landslagssjefen den gangen. Og media-oppmøtet på Ullevaal mandag var stort, uvanlig stort.

Men media fikk ikke svar på de spørsmålene de ønsket, om klubbskiftet og landslagets markeringer mot VM i Qatar. Og om menneskerettigheter. Og om eiere. Og om mye annet. Ikke nå heller. For Haaland har ikke signert for en ny klubb, og så lenge alt ikke er klart med en overgang, han er ikke presentert av klubben, og da måtte det naturlig nok bli sånn: Haaland satt på podiet for å snakke om det han var i Norge for å gjøre - spille fire landskamper.

I tillegg hadde NFF-president påpekt at spillerne under Nations League ikke trenger å være de som går foran i arbeidet om å endre visse ting innen fotballen.

Så igjen måtte landslagssjef Ståle Solbakken gi en lovnad - at i september, neste gang landslagsgjengen samles, da kan nok Haaland snakke, både om landslag og klubbvalg.

– Da har han kanskje gjort noe - scoret noen mål, for eksempel, sa Solbakken.

Media prøvde seg, selv om det ble gitt beskjed om hvilke temaer landslagsspissen ikke kunne svare på.

Og det ville vært feil hvis presse og media ikke gjorde jobben sin, stilte spørsmålene. Men oppgaven var egentlig sjanseløs. Erling Braut Haaland svarte godt på de spørsmålene han følte at han kunne svare på, i en seanse på 10 minutter, om scoringer og skader og «den vanskelige våren» - uten å si noe om fremtidig arbeidsgiver, eller hvordan han ser på landslagets markeringer.

Det er egentlig ganske logisk: Har du fått tilbud om en jobb, men alt er ikke klart, så er det naturlig at den neste arbeidsgiveren er den første som skal få fortelle om overgangen. Og siden det ikke har skjedd, at papirene ikke er signert, at spilleren ikke er presentert med underskrift og drakt-løfting, så blir det sånn.

Uansett hva media mener om det.

PÅ TRENING: Erling Braut Haaland under mandagens økt på Ullevaal.

Så vi får vente i tre måneder til da, så kan kanskje folket få høre hvorfor og hvordan Norges største fotballstjerne har valgt, stille spørsmålene våre, kanskje få noen svar?

Men Ståle Solbakken holdt det han lovet - Haaland stilte i juni, selv om seansen ble ganske annerledes enn både media og Solbakken trodde i mars. For landslagssjefen var dette også litt prestisje, siden han hadde fått «godkjent» at Haaland ikke stilte i mars.

Han måtte egentlig få Haaland på podiet, helst så raskt som mulig, for å få ro på resten av den to uker lange samlingene, med reising og fire kamper. Derfor ble det mandag.

Den norske kulturen har, stort sett, vært sånn at spillerne på A-landslaget i fotball er ganske tilgjengelige. Pandemien endret på dette, det ble en og en spiller på podiet, behagelig for spillerne, ikke like bra for presse og media, som er bortskjemt med egen-tid med spillerne.

Og situasjonen med Haaland er spesiell. Den kan sammenlignes litt med det Sverige opplevde da Zlatan Ibrahimovic var på sitt beste - de måtte skjerme han, ellers fikk han ikke gjort annet enn å svare på spørsmål.

Så det endte med en seanse, i blant, på podiet. Mingling med Ibrahimovic var uaktuelt, og det samme vil skje med Erling Braut Haaland, han vil stille på podiet - en gang i blant.

Og det viktigste, både for Ståle Solbakken (og for nordmenn flest vil jeg tro), er at Haaland spiller flest mulig landskamper, og scorer mål, så Norge kan nå et sluttspill for første gang i Haalands levetid.

Han prater, men svarene på spørsmål mange ønsker svar på, det må vente i ytterligere tre måneder.

Beina, derimot, de snakker hele tiden.