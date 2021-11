Kommentar

Disse 11 slår Latvia lørdag kveld

Av Knut Espen Svegaarden

LAG-BYGGER: Landslagssjef Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken har selvsagt mye bedre oversikt, men jeg har en følelse av at det har vært forholdsvis enkelt å ta ut de 11 betrodde menn denne gangen.

Han har ofte kommet med en lite overraskelse, og Solbakken og teamet hans har truffet godt med inntoget til Marcus Holmgren Pedersen, Andreas Hanche-Olsen, Morten Thorsby og Kristian Thorstvedt i det norske A-landslaget.

Jeg vil si at alle disse, som tidligere enten hadde spilt lite eller ikke fått sjansen, har vært en suksess. Og det har gjort at utvalget, spesielt på midtbanen, nå er blitt langt bedre, selv om Sander Berge fortsatt har til gode å være på en av samlingene til Ståle Solbakken.

Hvis vi skjærer helt inn, så er det kun Berge og Erling Braut Haaland, av dem som ikke er her, så ville startet kampen mot Latvia lørdag kveld.

Her er de 11 jeg ville startet med, i en fleksibel 4–2–3–1-formasjon.

Keeper: André Hansen. Tilbake etter skade, både i Rosenborg-målet og i landslagstroppen. Ørjan Håskjold Nyland gjorde seg ikke bort i Hansens skadefravær, men Hansen ER førstekeeper og bør stå. Trygg keeper med lav feilprosent.

Høyreback: Marcus Holmgren Pedersen. Har hatt en ganske voldsom utvikling i 2021. Internasjonal fart, stor kapasitet opp og ned på høyresiden. Utfordrer: Julian Ryerson. Men for meg vil det være merkelig om Holmgren Pedersen ikke starter.

Midtstopper: Stefan Strandberg. Selvskreven når han er skadefri, som han stort sett har vært i 2021. Leder, midtpunkt, dirigent.

Midtstopper: Andreas Hanche-Olsen. Har virkelig tatt steg, ser ut til å trives med Strandberg, litt som Tore Pedersen gjorde med Rune Bratseth i sin tid. Har ok fart, god venstrefot og har vokst inn i rollen som Strandbergs makker. Marius Lode har vært god for Glimt den siste tiden, og er en utfordrer her. Sterk med ballen i beina.

Venstreback: Birger Meling. Ingen tvil her. Meling har gjort denne posisjonen til sin for lenge siden, spiller på et høyt nivå i Frankrike og er et aktivum på Norges venstreside, med Elyounoussi.

Sentral midtbane: Morten Thorsby. Mannen som tar alle kriger, iblant bør han kanskje roe seg noe, men har gått foran som et eksempel til etterfølgelse i mange av kampene. Hodespillet hans er en styrke, innstillingen det samme. Viljen til å vinne er enorm. Godt han ikke har gult kort ...

Sentral midtbane: Mathias Normann. I form. Tøff, teknisk og med harde fremover-rettede pasninger, blir Normann viktig mot Latvia, som trolig vil ligge lavt og kompakt. Fredrik Aursnes er alternativet, og et godt alternativ er det. Meget god spiller.

Høyre kant/10'er: Martin Ødegaard/Kristian Thorstvedt. Jeg ser for meg at disse to bytter på litt, at kaptein Ødegaard starter på høyre og Thorstvedt i midten, men at fleksible bytter underveis i kampen blir viktig og riktig. Begge er i god form. Thorstvedt har Thomas Müller-egenskapen: Gjøre usynlighet til målpoeng. Fra benk sitter både Jens Petter Hauge og Mats Møller Dæhli og kan bidra ut fra kampbildet som oppstår underveis.

Venstrekant: Mohamed Elyounoussi. Har fått et løft i høst, og bør være selvskreven på dette laget. Skapende, uansett hvor på øvre banehalvdel han spiller, og samspillet med Meling har vært en suksess. Poengspiller - i form. Ola Solbakken kan være en joker - på en av kantene.

Spiss: Alexander Sørloth. Har vist god form, er en håndfull for alle forsvarere med sin ganske voldsomme fysikk og gode høyde. Ujevn med ball, men i form kan dette være spissen Norge trenger i årets to siste og viktigste kamper - i tomrommet etter Haaland. Joshua King har vist god form, og er kanskje den som bør føle seg med snytt i dette laguttaket. Men han kommer raskt inn hvis Norge trenger scoring, og King kan også utfylle Sørloth fra en kantrolle.

Denne gjengen, ledet av Ståle Solbakken, bør være god nok til å slå Latvia lørdag kveld.

Kampstart: 18:00.