AVGJORT FØR PAUSE: Joao Caneclo, Phil Foden, Gabriel Jesus, Jack Grealish og Bernardo Silva feirer 3–0-scoringen.

Brighton kontret i senk av Manchester City

(Brighton – Manchester City 1–4) Stakkars Brighton fikk kjørt seg mot Manchester City, og med tre baklengsmål før sidebytte var «toppkampen» avgjort.

Graham Potters menn har hatt en herlig åpning på Premier League-sesongen, og lå på fjerdeplass før kveldens hjemmemøte med den regjerende ligamesteren. Håpet var å yppe seg skikkelig mot Pep Guardiolas stjernegalleri, som startet med Kevin De Bruyne og Riyad Mahrez på benken.

Men før kvarteret var spilt hadde Ilkay Gündogan gitt bortelaget ledelsen fra kloss hold etter en omdiskutert situasjon der Brighton-keeper Robert Sánchez ville ha frispark da han fomlet bort ballen i en duell med Gabriel Jesus.

Ville ha keeperfrispark

Scoringen ble VAR-sjekket, men dommer Kevin Friend fikk beskjed om at det ikke var noen grunn til å endre avgjørelsen.

Brighton forsøkte å løfte spillet i jakten på en utligning, men ble straffet brutalt. Målene rant inn bak Sanchez, som hadde sluppet inn bare fem mål før møtet med City.

IKKE FRISPARK: Sekunder etter denne situasonen scoret Manchester City kampens første mål. Brighton-keeper Robert Sanchez fikk ikke frispark i duellen med Gabriel Jesus.

Etter 28 minutter kontret Manchester City lynhurtig. Bernardo Silva fant Jack Grealish, som igjen trillet til Phil Foden. Han var hardt presset, men fikk satt ballen i det tomme målet via tverrliggeren.

Bare tre minutter senere var det duket for ny kontring og ny scoring. Grealish fikk en avslutning blokkert av Sanchez, men returen havnet hos Jesus. Han skjøt mot målet, traff hælen til Foden og ballen snek seg forbi Sanchez som hadde hanskene på den. Dermed var ungguten tomålsscorer.

– Ballen traff meg på vei inn, men jeg tar det jeg får, gliste Foden da han ble intervjuet etter kampen.

Med 3–0 til pause var det definitivt «game over». Manchester City er nå oppe på andreplass, to poeng bak ledende Chelsea. Liverpool kan gå forbi City, men da må de vinne borte mot Manchester United søndag.

– Jeg sa til dem i pausen at mot et «normalt» lag er dette over, men ikke mot dette laget. Brighton er gode, roset Guardiola etter seieren.

Strafferedusering

Han fikk delvis rett. Brighton-fansen fikk nemlig et syltynt håp da en noe klønete Ederson felte Enoc Mwebu, og Alexis Macallister satte det påfølgende straffesparket i mål ti minutter før slutt.

Men det var innbytter Mahrez som scoret kampens siste mål da han ordnet 4–1 på overtid. Mahres scoret to gager i midtuken da Manchester City kjørte over Club Brügge i Champions League.

Onsdag har City ligacupoppgjør mot West Ham, og neste helg kommer Crystal Palace på besøk i Premier League. Brighton har Leicester borte i ligacupen, og så er det Liverpool borte i ligaen om en uke.