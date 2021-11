HELLIG ÅND: Nuno Espirito Santo, hvis etternavn grovt kan oversettes til «den hellige ånd», har ledet Tottenham for siste gang. Her etter 3–0-tapet for Manchester United lørdag.

Nuno Espirito Santo ferdig i Tottenham – Conte pekes ut som erstatter

Etter 0–3-tapet hjemme for Manchester United lørdag, bekrefter Tottenham at portugisiske Nuno Espirito Santo er ferdig i klubben. Italienske Antonio Conte er favoritt til å ta over stafettpinnen.

– Nuno er en sann gentleman og kommer alltid til å være velkommen her. Vi takker ham og støtteapparatet for jobben de har gjort her, sier Tottenhams sportsdirektør Fabio Paritici i pressemeldingen som bekrefter Santos avgang.

Avgjørelsen kommer etter Tottenhams 0-3-tap for Manchester United lørdag, i det som humoristisk ble omtalt som «el sackico» - ettersom også United-sjef Ole Gunnar Solskjær var under hardt press før kampen.

Det endte til slutt med Santos banesår som Spurs-sjef.

– Jeg har aldri opplevd å sitte i fengsel, men nå føles det som om jeg har sluppet fri – som fan. Det har altså vært så nitrist å være Tottenham-fan denne sesongen, og ekstra trist at det er Nuno som har sørget for det. Han virker som en sympatisk mann, men var åpenbart feil mann til feil tid, sier «Heia Fotball»-programleder og Tottenham-supporter Tete Lidbom.

Santo ledet Tottenham til tabelltopp etter tre 1-0-seirer på rappen i starten av sesongen, ble kåret til månedens manager i august - og derfra gikk det rakt nedover.

Portugiseren, som har hatt stor suksess med Wolverhampton før overgangen til Nord-London, fikk bare 17 kamper for de liljehvite.

NEGATIV UTVIKLING: Tottenham tapte tre av de fire siste kampene som Tottenham-sjef.

Grafikk: www.sofascore.com

Fotballjournalisten Fabrizio Romano, som forrige uke var hyppig i sine meldinger om at tidligere Chelsea-trener Antonio Conte var aktuell for Solskjærs jobb, kobler nå italienske Conte til Tottenham-jobben. The Athletic og Sky Italia siterer anonyme kilder på det samme.

– Jeg håper det bare er en agent som har satt i gang det ryktet. Conte er en god manager, men er på samme måte som José Mourinho veldig krevende for miljøet. Han bygger ikke klubben på samme måte som Mauricio Pochettino gjorde for noen år siden, resonnerer Lidbom, som heller ser Ajax’ Erik ten Hag eller Brightons Graham Potter i sjefsstolen på Tottenham Hotspur Stadium.

Der vil Conte i så fall bli gjenforent med en gammel samarbeidspartner i Fabio Paratici, som var direktør i Juventus under Contes første gylne periode i Serie A. Ifølge Romano skal nettopp Paritici og Conte allerede være i samtaler.