TRIBUNEN: Erling Braut Haaland måtte se sine lagkamerater bli slått hjemme mot Ajax i Champions League onsdag.

Haaland kan ryke ut av Champions League etter ny fadesekamp

(Borussia Dortmund – Ajax 1–3) Borussia Dortmund risikerer å ryke ut av Champions League etter en ny fadese mot Ajax – og ingenting tyder på at Erling Braut Haaland (21) kan hjelpe laget før nyttår.

De gule tyskerne tok ledelsen etter 37 minutter ved Marco Reus, men med sene mål fra Dusan Tadic, Sebastian Hallér og Davy Klaassen, måtte hjemmelaget nok en gang se seg slått av Ajax. Det måtte skadde Erling Braut Haaland bevitne fra tribunen.

I hans siste kamp før skadeavbrekket ble det et enda styggere tap for Ajax: 0–4 vant nederlenderne på Johan Cruijff Arena i Amsterdam.

STORFINT BESØK: Magnus Carlsen var på plass sammen med Erling Braut Haaland.

Mye tyder på at han får flere kamper i Champions League denne sesongen. Hans far Alfie Haaland bekreftet overfor TV 2 det som har vært antydet lenge, sønnen er mest sannsynlig ute med skade resten av året.

– Det vil vær en bonus om han får noen kamper før jul, men det er ganske usannsynlig, sier pappa Haaland til TV 2.

Dortmund ligger på tredjeplass i gruppen sin med kun seks poeng på de fire første kampene. Ajax leder med full pott, 12 poeng og sikret avansement, mens Sporting ligger på annenplass, også med seks poeng. Dortmund slo Sporting 1–0 hjemme og innbyrdes oppgjør teller foran målforskjell dersom de ender på samme poengsum.

Neste kamp for de gulkledde i Champions League er borte mot Sporting, før de skal møte Besiktas hjemme.

Og i Tyskland tar de for gitt at det ikke blir avansement for Borussia Dortmund. På storavisen Bilds forside står det «Dortmund slått ut etter tullete rødt kort».

– Det var en absurd feil avgjørelse, sier en sjokkert Mats Hummels til DAZN, ifølge Bild, etter kampen om det røde kortet han pådro seg mot Ajax.

