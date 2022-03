KOMMER TIL NORGE: Liverpools John Achterberg tar en ikke kjent sum for å delta på fotballskole i Norge i to dager.

Forsvarer omstridt keeperskole: − Grove beskyldninger

Høyre-politiker Hassan Nawaz synes ikke politikere bør blande seg inn i hvordan idrettsforeldre bruker penger på barna sine.

Det sier Nawaz til VG etter flere saker om prisnivået på en keeperskole øst i Oslo denne uken.

Østkantklubben Rustad og Abildsø SK (RASK) lokker blant annet med en keepertrener fra Liverpool når de inviterer opp mot 120 barn og unge til keeperskole. Prisen for to dagers keeperskole, der mat og drikke kommer i tillegg: 3350 kroner.

Onsdag reagerte idrettsbyråd Omar Gamal (SV) og Norges Fotballforbund.

I går fulgte Watford-spiss Joshua King (30) etter og karakteriserte det hele som «ren grådighet». Heller ikke idrettspresident Berit Kjøll likte det hun hørte, konfrontert med VGs sak torsdag morgen.

Men nå kommer motstemmen. Bystyrepolitiker Hassan Nawaz (H) i Oslo mener SV-byråd Omar Gamal er for bastant:

– Det er trist at en nystartet klubb får krasse beskyldninger rettet mot seg fra idrettsbyråden når de bare prøver å skape noe positivt. I stedet for å kalle det for «gift», så burde byråden vært mer nysgjerrig på hvorfor de arrangerer dette og hvorfor de tar den prisen de tar, sier Nawaz.

Han fortsetter:

– Det er ikke kommunens primæroppgave å nekte foreldre å bruke penger på barna sine. Kommunens rolle er å sørge for at ingen blir stående uten et tilbud fordi foreldrene ikke har råd.

HØYREPOLITIKER: Hassan Nawaz i Oslo bystyre forsvarer RASK ILs keeperskole.

SV-byråd Omar Gamal brukte ordet «gift» om prisnivået på keeperskolen, der instruktører fra det private selskapet Oslo Keeperskole AS også vil bidra.

Nå er han veldig uenig med bystyrekollega Hassan Nawaz. Gamal mener saken viser stor politisk avstand mellom SV og Høyre:

– De syns det er uproblematisk at idretten privatiseres, mens vi mener idretten må være for alle. Da er inkludering og arbeidet mot økonomiske barrierer helt fundamentalt, og derfor er også private aktører med dyre eksklusive tilbud en gift i idretten. Jeg aksepterer ikke at private aktører har et sugerør inn i idretten, på bekostning av fellesskapet, sier Gamal.

Hassan Nawaz mener det er viktig å nyansere:

– Det eksisterer en hel masse private tilbud for barn og unge over hele Oslo og Norge. Alt fra fotball til sjakk og dans. Alle de tilbudene koster noe. Det er selvsagt på sin plass å diskutere prisen på dette tilbudet, men da må man også ha med klubbens utgifter, noe byråden ikke virker å bry seg om, sier han.

BYRÅD FOR IDRETT: Omar Gamal (SV).

Oslo Keeperskole AS har ikke ønsket å gå ut med hva det koster å hente Liverpool-trener John Achterberg til Norge i to dager. RASK IL vil heller ikke gå inn på hva de forventer å tjene på arrangementet.

– Bør vi ikke få mer informasjon om utgiftene du trekker frem? Det hadde jo vært interessant å vite om det er klubben som skrur opp prisen, eller om det skyldes høy lønn til treneren fra Liverpool?

– Jeg håper byråden møter klubben. Det er opp til byråden om han mener kommunen bør ta hele eller deler av regningen. Da klubben søkte om støtte til en fotballskole i høstferien i fjor, fikk de avslag, mener Høyre-politiker Nawaz.

– Er det ikke positivt at man jobber for å holde treningsavgifter og påmeldingsavgifter så lave som mulig?

– Absolutt. Derfor foreslo vi å bruke 50 millioner på et kommunalt fritidskort slik at alle barn fra lavinntektsfamilier får et tilbud. Det stemte dessverre byråden mot. Med all respekt mener jeg Joshua King her bommer på ballen. Det er kjempebra med gratistilbud, men denne klubben er nystartet og har ingen av fotballforbundets sponsorer i ryggen. Da må man få lov til å forsøke å skape noe selv uten å kastes under bussen, sier Nawaz.

SV og Omar Gamal er på sin side opptatt av å få slutt på det han kaller «eksklusive tilbud, dyre akademier og unødvendige camper».

– Det er påfallende at Hassan tar opp fritidskort. Denne uken kom det jo en undersøkelse som viste at fritidskortet til Høyre-gjengen er helt feilslått. Fritidskortet gir mer til de dem som har mest fra før. Det var det vi sa hele tida. Almissesystem fungerer ikke. Vi tror på idrettens kraft, og bruker derfor pengene på å styrke idretten fremfor å gi private innpass, sier han.