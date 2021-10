Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Newcastle-svensken Emil Krafth i kamp med Leeds-spilleren Tyler Roberts.

Snus-alarm: − Det er ikke noe merkelig

Snus-alarmen har gått i engelsk fotball. Newcastles svenske landslagsspiller Emil Krafth (27) bekrefter at det er mange på laget som snuser.

Snusing er gammelt nytt i svensk - og for så vidt også norsk - fotball. I England derimot er det et ganske fersk fenomen.

Det er Sunderland-trener Lee Johnson som har slått alarm.

– Det bekymrer meg, for det er så avhengighetsskapende, sier han til The Independent.

– Jeg har hatt spillere som er så avhengige at hvis de er på sykehus over natten for en operasjon eller noe, så bønnfaller de leger og sykepleiere om gi dem snus, eller truer de med å stå opp fra sykesengen og få tak i det selv - selv om de nettopp har gjennomgått en operasjon.

– Det er så avhengighetsskapende at det kan ta over spillernes tanker, og da blir det farlig, sier Sunderland-treneren.

Ifølge Johnson snuser så mange som en tredjedel av spillerne. Han mener det påvirker prestasjonene negativt.

Sveriges landslagsspiller Emil Krafth spiller i Sunderlands rivalklubb Newcastle. Han sier ifølge Aftonbladet om «snus-invasjonen» i engelsk fotball:

– Jeg legger ikke merke til i og meg at jeg gjør det selv. Men det er absolutt mange som snuser på laget. Jeg ser ikke det som noe merkelig. Jeg er fra Sverige, der det er vanlig.

– Engelskmenn forstår kanskje ikke like mye.

På spørsmål om han selv har introdusert det til lagkamerater, svarer han «kanskje noen».

– Men da jeg kom til Newcastle var det allerede mange som snuste. Men det er vel noen som har bedt om å prøve det.

Det er tillatt å snuse i Storbritannia, men det er ikke tillatt å selge snus. Ifølge Krafth kommer spillerne utenom det ved å kjøpe på nettet. Han slipper altså å kjøpe med snus hver gang han er i Sverige.

– Ellers hadde jeg måttet ta med en hel veske, smiler han.

Lee Johnson i Sunderland er altså oppriktig bekymret:

– Noen spillere har to eller tre snuspakker under leppen. Det er en del av fotballspilleres «starterpack» nå. Kanskje en tredjedel eller halvparten av garderoben bruker det, sier han til The Independent.

