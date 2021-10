Solbakken om Ødegaard-kritikk: − Går langt tilbake i tid

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken tar Martin Ødegaard i forsvar etter at han nok en gang blir offer for kritikk etter en landskamp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror at det går ganske langt tilbake i tid, fra da han som 15/16-åring dro ut til Real Madrid. Han blir oppfattet som en litt annen spiller enn det han egentlig er. For meg er han en deilig blanding å være en playmaker og en hardtarbeidende midtbanespiller, svarer Ståle Solbakken på spørsmål om hvorfor det er så ulike oppfatninger rundt Martin Ødegaard.

Underveis i kampen mot Tyrkia spurte Kjetil Rekdal om Martin Ødegaard blir «tvunget til å være anonym» på landslaget. Nok en gang etterlyste ekspertene mer kreativitet, risiko og råskap fra Norges 10-er.

– Han (Ståle Solbakken) kan jo ikke forsvare over lang, lang tid at han har en kaptein som er anonym. Det kommer til å stoppe opp, da sier en på benken at han presterer bedre og vil inn. Kanskje det er en forbannelse over den som er kaptein på landslaget, at han blir tvunget til å være anonym, sa Rekdal.

Grafikk: www.sofascore.com

Dagen derpå tok Ståle Solbakken seg god tid til å greie ut om hvordan han ser på Ødegaards rolle i det norske laget.

– I førsteomgangen mot Nederland da vi hadde ballen 35 prosent så vil han aldri få ros for å stenge Nederlands venstreside hundre prosent. Det vil aldri han få kreditt for, sier Solbakken.

Han trekker frem løpskapasiteten til Thorsby som noe Ødegaard aldri vil bli rost for, selv om han gjør tilsvarende jobb. Solbakken mener også at Ødegaard legger ned en betydelig større jobb enn andre typiske «stjernespillere».

– Også spiller han på et lag som har mindre forutsetninger for å være spektakulære. Han har en rolle hos meg hvor han har evnen, når vi løper så mye og er så intensive, så synes jeg han balanserer å ta inn ballen. Laget får igjen pusten og så er han også en veldig god leder i gruppen. Han er en veldig sterk leder i garderoben. Det ligger nok bak diskusjonen.

– Hva kan du gjøre for å mer ut av Ødegaard? spør VG.

– Det handler jo om alle. I går kan han jo glatt stå med en assist som avgjør kampen. Han bør også kunne slå Moi alene med keeper. Han prøver å tre den perfekt gjennom når han kan slå den over, så jeg er veldig fornøyd med Martin. Jeg klarer ikke helt å ta den diskusjonen der med meg. Hvis listen er at det skal være assist og mål i hver gang, så er det ganske lett å rive.

– Er folk her i Norge så kritiske til Martin at det kan gå utover gutten? spør TV 2.

– Nei, det tror jeg ikke. Han er veldig sterk. Jeg tror at selv om Norge har «verdens dårligste presse», så har han nok vært ute i hardere farvann. Han har vært i Madrid og den engelske pressen, så jeg tror han tar det stille og rolig.

VG belønnet Ødegaard med seks av ti på børsen. Bare Patrick Berg og Marcus Holmgren Pedersen (begge syv) ble vurdert sterkere. Også TV 2 og Dagbladet ga Ødegaard 6/10.

– Veldig bra. Godt gjennomført kamp. Eneste minuset er at han burde tredd «Moi» alene med keeper i andre omgang der, når de står høyt og den kan han slå med margin, i stedet for gjennom dem, sa trener Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen fredag.