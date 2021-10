SKUDDVILLIGE: Mens Cristiano Ronaldo har skutt syv ganger per kamp i VM-kvaliken for Portugal, har Erling Braut Haaland gjort det 5,7 ganger.

Drillo om Norges tall i Europa-toppen: − Bare et pluss

ULLEVAAL STADION (VG) Kun to landslag i Fotball-Europa skyter mer enn Norge. Innenfor 16-meteren er det bare ett lag som smeller til med beina oftere.

Blant 55 nasjoner i den europeiske VM-kvaliken er det Nederland og Portugal som overgår Norge i skuddstatistikken. Men det er ni nasjoner som har scoret flere enn Norges 12 mål.

– Tallene sier at vi ikke er effektive nok, eller det kan si at vi avfyrer skudd i situasjoner vi ikke burde gjort det. Hvis du skyter fra 40 meter, så er det ikke sikkert at det var så veldig lurt, innleder Egil Olsen, den tidligere norske landslagssjefen, nå TV2-ekspert.

– Men det er faktisk bare Nederland som har flere skudd innenfor straffefeltet?

– Ja, det er positivt at vi kommer til så mange skuddsjanser nær goalen. Da er det også litt tilfeldigheter om den går stang inn eller stang ut.

– Bare et pluss, konkluderer Drillo.

Cristiano Ronaldo og Stevan Jovetic (Montenegro) er de to spillerne som skyter mest, i snitt syv ganger i hver kamp.

Ingen blir overrasket av at det er Erling Braut Haaland som «dryla te» oftest for Norge, tettest fulgt av Alexander Sørloth. Begge er uaktuelle i fredagens VM-kvalikkamp mot Tyrkia i Istanbul.

– Vi vet at vi er svekket når de er borte, og vi må bare jobbe med de vi har, sier Drillo.

– Hvordan synes du landslaget har vært spillemessig?

– I det siste har det sett bra ut, ikke minst har det sett mer solid ut defensivt. Jeg ville gått ut forsiktig, med liten risiko, mot Tyrkia. Jeg er helt sikker på at målsjanser og kontringsmuligheter kommer, ikke minst utover i kampen hvis det står 0–0.

Slik ser Norges VM-gruppe ut:

Ståle Solbakken er fornøyd med skudd-tallene.

– Vi har produsert sjanser på mange måter, og det må vi være veldig fornøyd med. Og så vet både jeg og spillerne at vi må være mer effektive. Vi misser mange store sjanser som man kanskje ikke mister så ofte, sier landslagssjefen.

– Også har vi vært litt uheldig. Det viktigste er for så vidt at du kommer deg til sjansene, det sier alle trenere. Og målscorere har vi jo, legger han til.

Mohamed Elyounoussi sier at han ikke føler noe ekstra ansvar i fraværet av Haaland og Sørloth.

– Vi skulle gjerne hatt med Erling, som nesten er en garanti for mål, men jeg er ganske sikker på at andre tar seg av den jobben, sier Southampton-spilleren.

Skulle Norge tape i Tyrkia på fredag blir det vrient å vinne gruppen. På grunn av målforskjellen er Solbakkens lag da avhengig av at Nederland roter bort poeng mot Latvia (borte), Gibraltar (hjemme) eller Montenegro (borte), før det avsluttende møtet med Norge i Rotterdam 16. november. Norge har også igjen Montenegro og Latvia på hjemmebane.