TØFFE DAGER: Harry Kane er ikke inne i sin artigste tid som Tottenham-spiller.

Ferdinand om Kane: − Fullstendig «hangover»

Tottenham og stjernespiller Harry Kane (28) får gjennomgå etter tre strake Premier League-tap med stygge sifre.

– Tottenham virker å ha «hangover» etter sommerens saga med Kane. Det er fullstendig «hangover» for ham personlig, men også klubben virker å mangle en retning og tro, sier Rio Ferdinand, tidligere Manchester United-profil, på sin Youtube-kanal.

Sagaen han prater om er at Kane var nær en overgang til Manchester City i sommer og ønsket dette selv, ifølge en rekke engelske medier. Men Tottenham var ikke fornøyd med budene som kom, og Kane endte med å bli.

Det Kane og Tottenham har vist i sesongåpningen har ikke imponert ekspertene.

– Vi har sett det på ham i lang tid, han ser ikke lykkelig ut. Vi vet hvor profesjonell han er, men for tiden ser han ikke ut som seg selv, sier Gary Neville, tidligere United-back, som Sky Sports-ekspert.

Tottenham fikk en bra start, hvert fall resultatmessig, på sesongen med Nuno Espírito Santos som manager. Laget vant de tre første serierundene, Santos ble kåret til månedens manager i august – før det har blitt 0–3-tap mot Chelsea og Crystal Palace, samt 1–3-tap mot rivalene i Arsenal søndag.

– Jeg liker Nuno og synes han er en bra fyr, og beundrer det han gjorde i Wolverhampton. Men det er en del ting med spillestilen som ikke virker å passe helt hittil, sier Erik Thorstvedt, tidligere Tottenham-keeper og TV 2-ekspert til VG.

Thorstvedt minner om at Kane er kjent for å starte sesongen litt sakte og tror han vil komme i gang, og hvert fall score over 15 mål i ligaen. Foreløpig har han ikke åpnet målkontoen i Premier League-sesongen.

– Han ble nok litt ydmyket av at han prøvde seg komme seg bort, uten å klare det. Han fikk mye dritt en periode. Det setter nok spor, men han er en person som vil lykkes både med laget og på egne vegne, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Han har et stort ego med tanke på å bryte rekorder og vil bli nevnt på samme nivå som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Han vil finne ut av dette.

NY HVERDAG: Gary Neville og Rio Ferdinand utgjorde halvparten av Manchester United-forsvaret i en årrekke. Nå er de TV-eksperter.

Neville er bekymret for Tottenhams utvikling.

– Jeg sier ikke et sekund at Nuno har «mistet garderoben», men de ser ikke fornøyde ut på banen. Kroppsspråket er ikke bra, sier Neville.

Torsdag venter Mura i Europa Conference League, mens de neste serierundene er mot Aston Villa (søndag), Newcastle og West Ham.

– Vi må jobbe hardere og finne de riktige løsningene. Vi startet veldig bra med en klar idé som vi har mistet, sa Santos på pressekonferansen etter Arsenal-smellen.

– Vi vil være et lag som er raske, sterke, solide og dominante. Vi er ikke det laget nå, sa Santos.