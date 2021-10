Serieleder Glimt herjet med Stabæk

NADDERUD STADION (VG) (Stabæk-Bodø/Glimt 0–3) Landslagsaktuelle Erik Botheims 12. ligamål for sesongen bidro til å knekke nedrykkstruede Stabæk fullstendig.

Hjemmelaget forsvarte seg bra i en dyp 5–4–1-formasjon i over en omgang, men i det 52. spilleminuttet tok Botheim sats og stanget Glimt i ledelsen. Scoringen endret premissene for kampen umiddelbart. Stabæk, som ligger nest sist i Eliteserien, måtte plutselig fremover på banen for å jakte utligning.

Det åpnet større rom for serielederen fra nord, som økte til 2–0 ved Fredrik Bjørkan og 3–0 ved innbytter Gilbert Koomson.

Seieren gjør at Kjetil Knutsens menn beholder serieledelsen på tre poeng til Molde.

Botheim på A-landslaget?

Et av spørsmålene nå er om Botheim headet seg inn i troppen til Ståle Solbakken til samlingen som starter med kamp borte mot Tyrkia førstkommende fredag. Etter skadekrisen som har oppstått, er det ventet at landslagssjefen vil innkalle nye spillere.

Botheim, som leverte en konsentrert og solid opptreden for Glimt søndag kveld, er i utgangspunktet tatt ut i U21-landslagstroppen til Leif Gunnar Smerud.

For øvrig leverte de allerede klare Norge-gutta Patrick Berg, Marius Lode og målscorer Bjørkan gode prestasjoner for serielederen.

Mørk for Stabæk

For Stabæk er situasjonen langt mer dyster. Bæringene ligger nest sist og må kjempe hardt for å overleve i divisjonen. Mot Bodø/Glimt var Eirik Kjønøs mannskap disiplinerte, men de var aldri i nærheten av å true motstanderen.

Nå må Stabæk bruke landslagspausen godt. Om to uker venter en skjebnekamp mot tabellnabo Brann i Bergen.